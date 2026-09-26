En la ONU, Javier Milei habla de Malvinas. En la Argentina, los números de la economía lo ponen en problemas

(CNN en español) – Durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) esta semana en Nueva York, el presidente de Argentina, Javier Milei, aprovechó para esgrimir la nueva bandera de su Gobierno que hasta acá había estado ausente: la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, en su disputa histórica con el Reino Unido.

En ese reverdecer nacionalista, le reclamó a la ONU haber “mirado para otro lado” frente a la resolución del conflicto en el Atlántico Sur y concluyó: “Malvinas es para nosotros una causa nacional”. Además, reiteró su rechazo a los proyectos de explotación de petróleo en la plataforma continental argentina, con las consecuentes sanciones que impulsa para empresarios del sector, y sostuvo que el principio de libre determinación no aplica para la población de las islas, siguiendo la postura oficial de Argentina.

Ya fuera de la asamblea, Milei fue consultado por los resultados económicos de su Gobierno y la situación social del país. Respondió que la economía crece y que sacó de la pobreza a 14 millones de argentinos desde diciembre de 2023.

El presidente argentino suele moverse a gusto en los foros del mundo y en cada uno de los viajes internacionales que hizo desde que llegó a la Casa Rosada. Pero a veces la realidad doméstica se cuela en medio del reconocimiento que dice tener como líder global.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió esta semana dos datos que ponen en tela de juicio el discurso triunfalista del mandatario argentino. El contraste no pudo ser más notorio: mientras Milei presentaba a la Argentina como un país económicamente influyente, el INDEC informó que la pobreza creció durante el primer semestre de 2026 y la actividad económica se desplomó en julio.

Aumenta la pobreza

Es un flagelo que afectó a más de nueve millones de personas en los principales aglomerados urbanos (la proyección a todo el país alcanza a alrededor de 15 millones) durante los primeros seis meses de 2026, lo que significó un aumento del 4,1 % con respecto al último semestre de 2025. En el mismo período, la indigencia trepó hasta el 7,5 % desde el 6,3 % registrado durante la medición anterior. El aumento de la Canasta Básica Total (CBT), que pondera el precio de bienes y servicios básicos, frente a la evolución de los salarios explica este salto.

Milei sostiene que ha sacado a 14 millones de personas de la pobreza desde que comenzó su gobierno. Es uno de los argumentos políticos centrales de su gestión. Su presunto modelo de éxito se sustenta en la cantidad de argentinos que ascendieron en la escala social. La noticia de un aumento en el número de pobres e indigentes pega de lleno en el corazón del proyecto libertario.

Existe además una distancia entre las estadísticas reales y los argumentos políticos de Milei. El presidente dice que recibió el país con un 52,9 % de pobreza, cuando en realidad ese porcentaje corresponde al primer semestre de 2024, período íntegramente bajo su administración. Cuando se refiere a que sacó de ese flagelo a 14 millones de personas, evita registrar cuántas cayeron en esa condición después de la devaluación del 54 % que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, a dos días de asumir su cargo en diciembre de 2023. Interpreta que todo lo sucedido en aquel primer período se compadece con un arrastre del gobierno del presidente Alberto Fernández, aunque las estadísticas lo desmientan.

En rigor, Milei comenzó su gobierno con un 41,7 % de la población bajo la línea de la pobreza, según datos del último semestre de 2023. Es decir que, más allá de las estridencias discursivas, la pobreza cayó casi un 10 % durante su mandato. Pero el aumento del primer semestre de 2026 enciende alarmas, aunque el gobierno crea que se trata de un crecimiento momentáneo que rápidamente desaparecerá.

La economía, en rojo

En economía, las casualidades no existen. Sube la pobreza cuando caen los salarios reales, estos a su vez ceden cuando hay menos actividad y cuando la economía se resiente. El círculo se cierra con un aumento del desempleo y de la cantidad de pobres.

Por eso, hay un parentesco no inmediato entre el aumento de la pobreza y la otra noticia negativa de la semana: un fuerte retroceso de la economía en julio. De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el INDEC, la actividad se contrajo en el séptimo mes del año un 2,9 % comparado con junio y un 1,4 % en el cotejo interanual, la segunda caída en todo el año. Es decir, no es solo la foto, también es la película. No solo se retrae en la comparación mensual, muchas veces influida por factores estacionales, sino que además pierde contra el mismo mes del año anterior, una evaluación más sólida, que involucra los últimos doce meses. Así y todo, la economía todavía conserva un andar positivo en el acumulado del año frente al mismo período de 2025. Entre enero y julio, la actividad creció 1,7 % interanual, pero empieza a dar señales de agotamiento, con previsiones de crecimiento cada vez menos ambiciosas.

Las posibilidades de un repunte con vistas al año que viene están condicionadas por las particularidades que siempre presentan los períodos electorales. Algunos analistas ya evalúan la ocurrencia de una recesión en el mediano plazo, en las vísperas del comienzo de la campaña presidencial.

Milei ya se postuló para un segundo mandato. Intentó en las últimas semanas correr de la agenda los temas inherentes al bolsillo de los argentinos. Quiso poner en su lugar otra asignatura que atraviesa la identidad nacional: la causa Malvinas. Llevó su mensaje a la ONU en Nueva York. Tiene en marcha proyectos para consolidar su reclamo de soberanía. Pero los datos conocidos en los últimos días revelan una vez más que el presidente, más temprano que tarde, deberá generar una mejora económica si quiere imponerse en las elecciones de 2027. Esa economía que esta semana les dio dos malas noticias.