Nevados de Chillán: Amplían perímetro de seguridad ante aumento de actividad volcánica

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la ampliación a dos kilómetros del radio de exclusión en torno al cráter activo del Complejo Volcánico Nevados de Chillán, debido al incremento de la actividad registrado durante los últimos días.

La medida fue comunicada durante una mesa técnica realizada este viernes 25 de septiembre, en la que participaron Sernageomin, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y autoridades locales.

De acuerdo con el organismo técnico, el aumento de actividad se registra desde el viernes 18 de septiembre y ha estado marcado por emisiones de material volcánico y cambios en los parámetros registrados por los equipos de vigilancia.

Pese a la modificación del perímetro de seguridad, el complejo mantiene la Alerta Técnica Amarilla, vigente desde el 15 de junio. Esta condición considera variaciones en el comportamiento del sistema volcánico.

El jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), Álvaro Amigo, explicó que el comportamiento observado es compatible con el nivel de alerta actual, aunque requiere especial atención a su evolución.

“Considerando los antecedentes eruptivos entre 2016 y 2022 y el incremento de la actividad durante los últimos días, podrían registrarse nuevas explosiones en las cercanías del centro de emisión 3 (CE3), con proyección de fragmentos volcánicos, ceniza y gases”, señaló.

El especialista precisó que el área de potencial afectación se concentra en un radio de dos kilómetros, aunque advirtió que la dispersión de ceniza podría extenderse más allá de este perímetro.

Desde Sernageomin destacaron que la ampliación de la zona de exclusión responde a una medida preventiva ante la evolución de la actividad del complejo volcánico.