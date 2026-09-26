“Datos, no palabras”: Presidente Kast destaca caída del 93% de ingresos irregulares al país pero llama a dotar de más herramientas al Gobierno

A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast defendió este sábado los resultados del Plan Escudo Fronterizo y llamó a dotar de más herramientas al Gobierno para enfrentar la inmigración irregular en Chile, en una declaración pública centrada en la frase: “Datos, no palabras”.

El mandatario sostuvo que el plan “ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera“, pero remarcó la necesidad de contar con más instrumentos legales para reforzar esa labor.

En ese contexto, Kast apuntó directamente a los parlamentarios que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto que buscaba extender los plazos de detención migratoria, señalando que esa decisión “hace mucho más difícil” la tarea del Gobierno en esta materia.

El presidente cerró su declaración con un llamado a la unidad política en torno a este tema: “Frente a la inmigración ilegal necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición“.

Gobierno y exautoridades mantienen cruce por cifras de ingresos irregulares

La declaración se produce en medio de un cruce de cifras entre el Gobierno y distintas exautoridades sobre la real magnitud de la baja en los ingresos irregulares al país, luego de que el propio Kast citara ante la Asamblea General de la ONU una reducción de 86% en esa materia, cifra que ha sido objeto de discusión respecto de su metodología y alcance.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI) entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, los extranjeros detectados cruzando ilegalmente la frontera norte cayeron 93% en lo que va de 2026, al pasar de 4.396 casos entre enero y agosto de 2025 a 286 en el mismo período de este año.