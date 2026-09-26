Presidentes oficialistas califican de “desafortunada y mezquina” la declaración de Boric y Bachelet por adhesión de Chile al Escudo de las Américas

Los presidentes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano cuestionaron este sábado a los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric por la declaración conjunta en que ambos criticaron la decisión del Gobierno de incorporar a Chile al Escudo de las Américas.

A través de una declaración pública, los timoneles oficialistas sostuvieron que la figura de un expresidente conserva una responsabilidad de Estado que históricamente se ha expresado con prudencia y respeto por las atribuciones de quien conduce el país en ejercicio.

Los partidos reprocharon que ambos exmandatarios se pronunciaran sobre la decisión sin haber conocido, según plantearon, de primera fuente los alcances, condiciones y resguardos bajo los cuales el Gobierno adoptó esa determinación.

“Resulta especialmente grave que los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric hayan suscrito una declaración cuestionando la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, sin siquiera haber conocido —de primera fuente— los alcances, condiciones y resguardos bajo los cuales el Gobierno adoptó dicha decisión“, señalaron.

Bachelet y Boric cuestionaron incorporación de Chile al Escudo de las Américas

La controversia se originó luego de que Bachelet y Boric manifestaran su preocupación por la incorporación de Chile al Escudo de las Américas.

Los expresidentes, si bien valoraron la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional, advirtieron que esta “debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera”.

Los exmandatarios también plantearon reparos al concepto de una “soberanía continental”, por considerar que podría debilitar el principio de soberanía nacional, y llamaron al Gobierno a reconsiderar la permanencia de Chile en esa instancia.

Partidos oficialistas defienden decisión del Gobierno

Frente a esos cuestionamientos, los partidos de Gobierno calificaron como “inadmisible” que se pusiera en duda la soberanía del país a partir de ese razonamiento.

“Es inadmisible cuestionar la soberanía de Chile desde el desconocimiento de los antecedentes que sustentan esta decisión ni mucho menos atribuir al Gobierno una supuesta subordinación de nuestra política exterior, sin contar con los elementos que permitan sostener una afirmación de esa gravedad”, sostuvieron.

Las colectividades también salieron al paso de las dudas sobre las facultades presidenciales para adoptar este tipo de decisiones: “Ningún presidente de Chile, desde los albores de nuestra República, ha puesto en riesgo la soberanía nacional. Y el presidente José Antonio Kast no será el primero en hacerlo“.

“Chile es un país soberano precisamente porque tiene la facultad de decidir con quién coopera, bajo qué condiciones y con qué objetivos. Y frente al avance del crimen organizado transnacional, la coordinación con otras naciones no implica ceder soberanía, sino ejercerla en defensa de los intereses de todos los chilenos“, agregaron.

Los partidos calificaron la actuación de los expresidentes como merecedora de un reproche político, y cerraron su declaración señalando que la postura de los exmandatarios resulta “especialmente desafortunada e insalvablemente mezquina, al transformar una legítima diferencia política en una imputación sobre la soberanía nacional”.