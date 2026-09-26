La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.
Desde el organismo detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.
Las altas temperaturas se presentarán en tres regiones hasta la tarde del domingo 27 de septiembre.
Desde la DMC explicaron que un aviso meteorológico es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
¿En qué regiones habrá altas temperaturas?
- Región de Tarapacá (Pampa)
- Región de Antofagasta (Pampa, Precordillera Salar)
- Región de Atacama (Precordillera)
Lo más leído
- Presidentes oficialistas califican de "desafortunada y mezquina" la declaración de Boric y Bachelet por adhesión de Chile al Escudo de las Américas
- Trump dice que Delcy Rodríguez fue "muy amable y fantástica" tras hablar sobre elecciones en Venezuela
- Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz
- Hasta 36°: Emiten aviso por altas temperaturas en tres regiones este fin de semana
- Corte de luz deja a más de 130 mil clientes sin suministro en la Región Metropolitana