Hasta 36°: Emiten aviso por altas temperaturas en tres regiones este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.

Desde el organismo detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.

Las altas temperaturas se presentarán en tres regiones hasta la tarde del domingo 27 de septiembre.

Desde la DMC explicaron que un aviso meteorológico es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?