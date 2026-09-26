Corte de luz deja a más de 130 mil clientes sin suministro en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 130 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana durante la mañana de este sábado. La interrupción se registró desde cerca de las 10:00 horas y afectó a distintos sectores de la capital.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad, La Florida concentraba más de 80 mil clientes afectados, mientras que en La Granja la cifra superaba los 24 mil y en San Ramón se acercaba a los 12 mil. También se reportaron interrupciones en sectores de La Pintana, La Reina, Padre Hurtado, Puente Alto, Quinta Normal, Buin y Cerro Navia, entre otras comunas mencionadas en los reportes.

La emergencia también tuvo efectos en el transporte público. El corte provocó una interrupción momentánea de las líneas 4 y 4A del Metro de Santiago, aunque posteriormente se informó que el suministro había sido recuperado y que se trabajaba en la normalización del servicio. Hasta el momento, no se ha informado un horario de reposición para todos los clientes afectados.