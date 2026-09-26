Trump dice que Delcy Rodríguez fue “muy amable y fantástica” tras hablar sobre elecciones en Venezuela

(EFE) —El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que las elecciones en Venezuela fueron uno de los temas tratados durante la reunión que sostuvo el martes en Nueva York con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Consultado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump valoró el encuentro y señaló: “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”. Además, destacó la cooperación en materia petrolera y afirmó que “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.

La reunión entre ambos mandatarios se produjo durante la Asamblea General de la ONU y constituyó el primer encuentro entre Trump y Rodríguez. Ese acercamiento ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Un día después de la reunión, Rodríguez aseguró durante su intervención ante Naciones Unidas que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no precisó una fecha ni entregó un calendario electoral. Ese mismo miércoles, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que los comicios habían sido parte de la conversación con Trump y sostuvo que Washington busca elecciones libres y justas.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera”, declaró Rubio, quien agregó que una eventual elección no debería dejar al ganador frente a una situación económica y social que calificó de absoluta catástrofe.

El acercamiento entre ambos países también se ha reflejado en materia energética, luego del anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. El pacto ha generado cuestionamientos entre sectores que consideran que el Gobierno de Trump centra su interés en el petróleo y no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

En paralelo, el mismo día del encuentro entre Trump y Rodríguez, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.