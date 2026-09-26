La Casa Blanca excluye a CNN de la cobertura de Trump durante su visita a Tennessee en representación de las principales cadenas de televisión

(CNN en Español) —La Casa Blanca prohibió a CNN viajar a bordo del Air Force One este sábado, con lo que le impide cumplir con su labor de cubrir al presidente en representación de las principales cadenas de televisión.

CNN tenía previsto volar a bordo del avión presidencial en su viaje a Tennessee para asistir a un partido de fútbol americano universitario, como parte del grupo de prensa televisiva de la Casa Blanca (conocido como pool). Se trata de un grupo pequeño y rotativo de periodistas que cubre al presidente en lugares con espacio limitado y comparte la información recopilada con otras cadenas de televisión.

La medida —anunciada este viernes por la noche en una nota de la Casa Blanca que detalla la agenda del presidente— representa la más reciente ofensiva del Gobierno de Trump contra CNN y el cuerpo de prensa de la Casa Blanca en general. No se anunció ningún medio para reemplazar a CNN, lo que significa que no habrá cobertura televisiva conjunta (pool) de su viaje.

La semana pasada, el presidente Donald Trump anunció que vetaba a CNN, MS NOW y Politico de la Casa Blanca. La medida también impidió que CNN volara en el Air Force One y cumpliera con sus funciones programadas en el grupo de prensa cuando Trump viajó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Posteriormente, un juez bloqueó la aplicación del veto de la Casa Blanca a los tres medios y ordenó restituir las credenciales de los reporteros afectados. Sin embargo, la situación respecto al grupo de prensa de la Casa Blanca era menos clara.

Ante el veto a CNN, las otras cadenas de televisión —Fox, NBC, ABC y CBS— se negaron a realizar sus funciones hasta que se restableciera el acceso habitual. No obstante, la cobertura normal se reanudó este viernes, CNN formaba parte del grupo de prensa durante la visita de Trump y el líder de China, Xi Jinping, a los Archivos Nacionales.

No estaba claro cómo podría afectar esta medida de la Casa Blanca al litigio en curso de CNN, MS NOW y Politico. El abogado externo que representa a CNN declaró anteriormente al presentador Jake Tapper que, a su juicio, la restitución del acceso de los medios incluía su participación en el grupo de prensa de la Casa Blanca.

Un juez ha dado a las organizaciones de noticias hasta el lunes para presentar una solicitud de medida cautelar, lo que suspendería el veto prometido por Trump durante un periodo de tiempo más prolongado.

Un portavoz de CNN declinó hacer comentarios. CNN contactó a la Casa Blanca para solicitar comentarios.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre la decisión de la Casa Blanca.

El grupo de prensa televisiva es la vía principal por la que personas de todo el mundo ven los discursos y apariciones de Trump, ya que suministra señales de video e información a otras organizaciones de noticias.

“Ese es el sistema que permite a las cadenas compartir videos del presidente con todo el país. Si no están allí, el grupo de prensa no puede funcionar”, declaró Jacqui Heinrich, actual presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el programa “Fox News Sunday”.

“Y Estados Unidos no puede tener una televisión estatal”, señaló su invitada Weijia Jiang, de CBS, quien precedió a Heinrich en la presidencia de dicha asociación.

“Eso es lo que hace que Estados Unidos sea Estados Unidos”, afirmó. “Por eso necesitamos una cobertura independiente; por eso este sistema de grupos de prensa se estableció hace tanto tiempo y por eso funciona: porque se necesitan actores independientes que puedan actuar como observadores”.

Además del grupo de televisión, existen grupos para prensa escrita, radio y fotografía fija. Este sistema existe, en parte, porque los presidentes viajan y hablan en lugares donde no puede estar presente todo el cuerpo de prensa.

La Casa Blanca de Trump también produce su propio contenido, incluidas transmisiones en vivo de eventos.

Pero, como expresó Jiang: “Si el gobierno solo te muestra lo que quiere, entonces tienes que preguntarte: ¿qué nos estamos perdiendo? Y eso es lo que el grupo de cobertura, eso es lo que estos medios aportan”.