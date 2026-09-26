Más de 600 mil hogares aún no canjean el Cupón de Gas: Beneficio de $27 mil vence el 30 de septiembre

Más de 600 mil hogares que activaron el Cupón de Gas todavía no han utilizado el beneficio de $27 mil, según informó el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte.

El proceso de activación finalizó el pasado 30 de junio y contempló a más de 5 millones de hogares. De ese total, 4.560.500 ya realizaron el canje, mientras que más de un 10% aún tiene el beneficio disponible.

Ante esta situación, Ugarte llamó a las familias beneficiarias a utilizar el cupón antes del miércoles 30 de septiembre, fecha límite para hacer efectivo el beneficio.

“Nuestro llamado es a que hagan uso de este cupón de $27.000; el plazo para canjear este beneficio es hasta el miércoles 30 de septiembre, y que no lo pierdan”, señaló.

El subsecretario también destacó que el beneficio está dirigido a hogares que forman parte del 80% del Registro Social de Hogares, por lo que llamó a evitar que las familias que cumplen con los requisitos pierdan la ayuda.

¿Cómo se puede utilizar el Cupón de Gas?

El beneficio puede utilizarse tanto de manera digital como mediante un comprobante físico.

En formato digital, las personas beneficiadas pueden acceder al cupón a través de la App BancoEstado o RutPay. También existe la opción de solicitar un comprobante físico, el que puede imprimirse en cualquiera de las 43 mil CajaVecina disponibles en el país.

“Las personas beneficiadas pueden acceder a su cupón a través de los canales habilitados por BancoEstado en formato digital, mediante la App BancoEstado o RutPay, o en formato físico, a través de un voucher, que se imprime en cualquiera de las 43 mil CajaVecina que existen en el país”, explicó Ugarte.

Una vez obtenido, el cupón puede ser utilizado libremente en cualquiera de los cerca de 2.100 distribuidores adheridos a lo largo del territorio nacional.