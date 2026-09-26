VMAs 2026: Madonna lidera las nominaciones y Taylor Swift recibirá un reconocimiento inédito

(EFE) — La principal nominada de esta edición será Madonna, quien suma 11 candidaturas y además volverá a presentarse en el escenario de los premios.

Entre sus postulaciones se encuentran las categorías de video del año, por ‘Confessions II – The Film’, y artista y canción del año, esta última por ‘Bring Your Love’, junto a Sabrina Carpenter. Su regreso ocurre 23 años después de la presentación que protagonizó junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott, recordada por el beso entre las cantantes.

Taylor Swift, en tanto, llega con nueve nominaciones, convirtiéndose en la segunda artista con más candidaturas. La cantante también recibirá por primera vez el premio Artist Director Honors, reconocimiento destinado a artistas que han desarrollado una voz propia como directores a lo largo de sus carreras. Además, está previsto que presente el videoclip de su nuevo sencillo ‘Patient Zero’. Su eventual presentación musical, sin embargo, no ha sido confirmada por la producción.

La ceremonia contará también con actuaciones ya anunciadas. Lisa, integrante de Blackpink, interpretará ‘SaWaDiKa’; Shaboozey presentará ‘Cowgirl’ y compartirá escenario con Gunna para ‘High Noon’; GENER8ION y Yung Lean estrenarán ‘Storm II’; y Sienna Spiro debutará en estos premios.

En las categorías dedicadas a la música en español, Karol G, Shakira, Bad Bunny y Rosalía competirán por el premio a mejor canción latina. Shakira suma dos nominaciones por ‘Dai Dai’, junto a Burna Boy, y ‘Choka Choka’, colaboración con Anitta. Karol G participa con ‘Papasito’, Rosalía junto a Yahritza Y Su Esencia con ‘La Perla’ y Bad Bunny con ‘NUEVAYoL’. También compiten Ryan Castro, Kapo y GANGSTA con ‘La Villa’, además de Fuerza Régida con ‘Tu Sancho’.

Los homenajes ocuparán otro de los momentos centrales de la ceremonia. Kacey Musgraves encabezará un tributo a Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años. Por otra parte, Raye, Sombr y Teddy Swims recordarán a George Michael cuando se cumplan diez años de su muerte.

El Michael Jackson Video Vanguard será entregado a Nirvana, aunque todavía no está definido quién representará a la banda para recibir el reconocimiento.

Entre los demás artistas que acumulan nominaciones aparecen Ariana Grande y Sabrina Carpenter, ambas con siete candidaturas.

La edición 2026 estará encabezada por Snoop Dogg, quien será el presentador de una ceremonia que retorna a la costa oeste.

Los VMAs han construido parte de su historia a través de actuaciones como la de Britney Spears con una serpiente en ‘I’m a Slave 4 U’ en 2001, el espectáculo de 15 minutos de Michael Jackson junto a Slash en 1995 y la interpretación de ‘Paparazzi’ de Lady Gaga en 2009.

El evento también ha estado marcado por controversias, entre ellas el episodio protagonizado por Kanye West y Taylor Swift, cuando el rapero cuestionó que ella recibiera el premio a mejor video femenino en lugar de Beyoncé, además de los enfrentamientos públicos entre Miley Cyrus y Nicki Minaj.