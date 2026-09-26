Bangkok declara estado de desastre en sus 50 distritos por inundaciones

(EFE) — Las autoridades de Bangkok declararon este sábado el estado de desastre en los 50 distritos de la capital tailandesa, debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas durante más de 24 horas.

La medida fue adoptada por la Administración Metropolitana de Bangkok como una forma de reforzar la respuesta frente a los anegamientos. Según explicó el organismo, se trata de una “intensificación de las medidas de gestión de inundaciones para hacer frente a las fuertes lluvias y los anegamientos”.

El anuncio permite que los organismos correspondientes respondan ante la emergencia con mayor rapidez. “Esto permite a las agencias competentes actuar dentro de sus atribuciones de manera rápida, sistemática y adecuada a la situación”, señalaron las autoridades en un comunicado difundido en Facebook.

La situación ha dejado decenas de calles inundadas, especialmente en el sector oriental de la ciudad. Entre las zonas afectadas se encuentra parte del barrio de Ekkamai, mientras que las condiciones también han dificultado el tránsito de vehículos pequeños, principalmente motocicletas.

La emergencia se desarrolla luego de un período de precipitaciones poco habitual para Bangkok, donde durante la temporada de lluvias, que se extiende aproximadamente entre junio y octubre, son más frecuentes los chubascos breves e intensos.

En sectores cercanos a canales, el nivel del agua alcanzó una altura considerable. Eneko Iruretagoyena, residente en una zona próxima a un canal cercano al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, relató: “En la acera calculo que hay unos 40 centímetros (de agua). Somos 300 casas y mínimo (el nivel del agua llega) hasta la rodilla”.

Ante el escenario, las autoridades habilitaron refugios temporales en distintos puntos de Bangkok, principalmente en sectores del noreste y norte, como Lat Phrao, Chatuchak y Don Mueang.

Además, una alerta enviada a los teléfonos celulares de los habitantes alrededor de las 9:00 horas locales llamó a quienes viven cerca de canales o en zonas bajas a tomar precauciones. El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres pidió “a los residentes de zonas aledañas a canales y áreas de baja altitud a trasladarse a lugares más elevados, proteger objetos de valor y evitar desplazamientos innecesarios”.

El Departamento de Meteorología, en tanto, advirtió que las lluvias podrían mantenerse durante cinco días. El organismo atribuyó las precipitaciones a un “sistema activo de baja presión” ubicado sobre la zona central de Tailandia, junto con el monzón que afecta a otras regiones del país.

El pronóstico contempla la posibilidad de “inundaciones repentinas, desbordamientos y deslizamientos de tierra”, además del fortalecimiento de los vientos, con posibles olas de hasta tres metros en el golfo de Tailandia y el mar de Andamán.

Bangkok presenta una especial vulnerabilidad frente a precipitaciones intensas debido a su ubicación en el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar, además de factores como la sobreexplotación histórica de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la ciudad, y su extensa red de canales.