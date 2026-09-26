Investigan homicidio tras ataque a tiros en una bodega abandonada de Independencia

El hecho ocurrió durante la noche de este viernes, luego de que un vehículo gris llegara hasta el inmueble y sus ocupantes efectuaran varios disparos. Según registros de una cámara de seguridad, los sujetos posteriormente abandonaron el lugar y habrían tomado dirección hacia el poniente.

La fiscal ECOH Patricia Fuentes situó inicialmente el ataque cerca de las 21:30 horas, mientras que los antecedentes del procedimiento policial consignan una concurrencia cerca de las 22:00 horas, tras una denuncia por disparos. Al llegar, los funcionarios encontraron a la víctima fallecida en el interior de la estructura.

Las primeras diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, el Laboratorio de Criminalística y el equipo ECOH de la Fiscalía. En el sitio fueron encontradas alrededor de 26 evidencias balísticas, cuyo análisis permitirá determinar, entre otros aspectos, cuántas armas pudieron haber sido utilizadas.

El comisario Marcelo Navarro explicó que el inmueble es un galpón abandonado y abierto, al que suelen llegar personas en situación de calle. Estas personas están siendo consideradas como posibles testigos mientras los investigadores revisan distintas cámaras para reconstruir el desplazamiento del vehículo.

La víctima permanece como N.N. y su identidad será determinada mediante las diligencias correspondientes, entre ellas el trabajo con huellas. Hasta ahora tampoco se ha establecido cuántos involucrados participaron directamente en el ataque ni existe información que permita confirmar un eventual ajuste de cuentas.

La investigación continúa con el análisis de los registros audiovisuales y de la evidencia levantada en el lugar, además de las diligencias destinadas a identificar a los responsables.