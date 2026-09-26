Irán plantea hoja de ruta de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

(EFE) — Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de siete días para avanzar hacia la normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. El plan fue expuesto por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, durante su estadía en Nueva York por la Asamblea General de la ONU y fue transmitido a Washington mediante intermediarios.

El calendario comenzaría al día siguiente de una eventual aceptación formal por parte de Estados Unidos. La iniciativa contempla distintas medidas que Teherán considera necesarias para avanzar hacia la reapertura de la estratégica vía marítima y retomar las negociaciones entre ambos países.

Los siete pasos de la propuesta iraní

1. Cese de las hostilidades: Durante la primera etapa, Irán propone un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, que incluiría también a Líbano y Yemen.

2. Levantamiento del bloqueo naval: Teherán plantea que Estados Unidos ponga fin al bloqueo naval sobre los puertos iraníes, como parte de las condiciones para avanzar hacia la normalización del tránsito por Ormuz.

3. Fin de las sanciones petroleras: Otro de los requerimientos consiste en que Washington elimine las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, permitiendo que el país retome la normalidad de sus exportaciones de crudo.

4. Liberación de activos congelados: El plan contempla además la liberación de activos iraníes congelados por un monto estimado de al menos 12.000 millones de dólares. Estas medidas deberían concretarse durante los primeros cuatro o cinco días del calendario.

5. Reapertura del estrecho de Ormuz: Si las condiciones anteriores son cumplidas, el sexto día se produciría la reapertura y normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

6. Inicio de negociaciones: Para el séptimo día, la propuesta establece el comienzo de conversaciones entre Irán y Estados Unidos con miras a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los temas que ambas partes decidan abordar.

7. Discusión del programa nuclear: Entre los asuntos que podrían ser incluidos en esas negociaciones se encuentra el programa nuclear iraní, junto con otras materias que sean acordadas entre Teherán y Washington.

“La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión”, afirmó Araqchí al presentar la iniciativa ante la prensa en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El canciller iraní vinculó la propuesta con el Memorando de Islamabad, alcanzado en junio entre Irán y Estados Unidos con mediación de Pakistán. Sin embargo, el entendimiento fue interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en Ormuz a comienzos de julio.

Posteriormente, Trump restableció el cerco naval contra Irán y reanudó los bombardeos contra el sur del territorio iraní. La República Islámica respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en países de la región y contra embarcaciones que buscaban atravesar una ruta cercana a Omán protegida por Estados Unidos.

La escalada dejó las conversaciones estancadas. Tras conocerse la nueva propuesta iraní, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios estadounidenses, que Donald Trump había rechazado el plan, mientras que Teherán aseguró que continúa esperando una respuesta oficial de Washington.

En paralelo, el mandatario estadounidense publicó en Truth Social una imagen de un mapa del estrecho de Ormuz, marcado con un círculo y acompañado de la etiqueta “Trump Strait” (“Estrecho Trump”).