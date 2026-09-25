Hombre de 69 años fallece decapitado tras accidente laboral en un molino de Peñaflor

Durante la tarde de este viernes, se reportó la muerte de un hombre de 69 años tras un accidente laboral en una empresa de la comuna de Peñaflor, en la Región Metropolitana.

El capitán de la Subcomisaría de Malloco, José Pavez Troncoso, informó que “en la tarde de hoy, Carabineros de servicio en la población concurrieron hasta las dependencias de una empresa, fábrica de harinas de la comuna de Peñaflor, lugar en el cual constataron el fallecimiento de un trabajador, quien, momentos antes y según versiones entregadas por testigos, se encontraba realizando labores en altura”.

Según información preliminar entregada a las autoridades por un trabajador de 40 años, la víctima se encontraba al interior de la empresa realizando labores de anclaje de estructuras a la altura de un séptimo piso cuando ocurrió el hecho.

En esa línea, Pavez explicó que el arnés de seguridad del adulto mayor se enganchó en una de las máquinas del molino, lo que le provocó lesiones fatales en su cuello y columna que terminaron con la decapitación del trabajador.

“La víctima sufrió el atrapamiento de su arnés de seguridad en un motor del molino, hecho que generó diversas lesiones que, lamentablemente, provocaron su fallecimiento en el lugar”, agregó la autoridad policial.

Por último, señaló que el equipo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y el Departamento OS9 serán los encargados de investigar el fatal accidente y esclarecer las circunstancias en las cuales se originó el hecho.