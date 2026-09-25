“Supera todos los límites” y “grave expresión de violencia política”: Diputados republicanos por lienzo de las JJ.CC. contra el Presidente Kast y Javiera Rodríguez en la U. de Chile

Este viernes, la bancada de diputados del Partido Republicano se refirió al contenido de un lienzo desplegado por las Juventudes Comunistas al interior de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

“Queremos manifestar nuestra más profunda indignación y preocupación por el lienzo instalado por las JJ.CC. al interior de la Universidad de Chile, con graves mensajes en contra de Carabineros y en el que se incluyen representaciones gráficas alusivas al Presidente José Antonio Kast y a nuestra colega, la diputada Javiera Rodríguez“, expusieron en una declaración pública.

En esa línea, la bancada republicana calificó este hecho como “insultante” y, a su vez, señaló que “supera todos los límites, no solo contra quienes defienden a Chile de la delincuencia, sino también por incorporar a autoridades democráticamente electas en un mensaje de abierta hostilidad política”.

“Estimamos que lo ocurrido en la Casa de Bello constituye una grave expresión de violencia política contra nuestra diputada, hecho que se suma a la funa en su contra ocurrida en mayo pasado en el mismo edificio”, remarcaron en el escrito.

Asimismo, llamaron a las diversas fuerzas políticas a condenar este hecho y solicitaron a la casa de estudios tomar las medidas pertinentes para esclarecer lo ocurrido, con el fin de “evitar que este tipo de mensajes de odio político se vuelvan la tónica dentro de una institución que, recordemos, recibe aportes de todos los chilenos, especialmente cuando en ellos se atribuyen gravísimos delitos a personas e instituciones, sin prueba alguna y con total impunidad”.

No vamos a permitir que la violencia política le gane a la democracia. Alzaremos la voz las veces que sea necesario. Condenamos esta acción de la extrema izquierda en la @uchile #DiputadosRepublicanos pic.twitter.com/e5p6gSu99L — Diputados Republicanos (@DipRepublicanos) September 25, 2026

“Después de la funa, ahora un lienzo con mi rostro de las JJ.CC. en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cambia el formato, pero sigue la violencia contra quienes pensamos distinto. Esos son los futuros abogados del país. No me amedrentan”, cerró la diputada Javiera Rodríguez.