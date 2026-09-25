“Breaking Bad”, “Game of Thrones”, “The Office” y “Peaky Blinders”: Las 100 mejores series del siglo XXI según The New York Times

Más de alguna vez hemos escuchado a alguien hablar de la serie Breaking Bad o del trágico capítulo de la Boda Roja en Game of Thrones.

En alguna conversación con algún amigo, quizás ha citado BoJack Horseman para describir algún momento de su vida, o hemos visto el rostro de Anya Taylor-Joy gracias a la exitosa serie The Queen’s Gambit, o el de los actores Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en Normal People, serie que retrata las dificultades del tránsito a la vida adulta y también muestra que el amor no es suficiente cuando no existe una comunicación adecuada.

Y más de alguna vez algún millennial se quedó viendo un capítulo de RuPaul’s Drag Race, programa que sigue vigente hasta hoy.

Estas son algunas de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI que destacó The New York Times en un artículo.

Revisa el listado completo de series

1. Breaking Bad (2008–2013)

2. The Wire (2002–2008)

3. Mad Men (2007–2015)

4. Succession (2018–2023)

5. Fleabag (2016–2019)

6. Game of Thrones (2011–2019)

7. Veep (2012–2019)

8. 30 Rock (2006–2013)

9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

10. Atlanta (2016–2022)

11. The Office (US) (2005–2013)

12. Arrested Development (2003–2019)

13. Girls (2012- 2017)

14. Friday Night Lights (2006-2011)

15. Six Feet Under (2001-2005)

16. The Office (U.K) (2001-2003)

17. The Americans (2013-2018)

18. I May Destroy You (2020)

19. Chernobyl (2019)

20. The Crown (2016–2023)

21. The White Lotus (2021- presente)

22. Lost (2004-2010)

23. The Comeback (2004-2026)

24. Deadwood (2004-2006)

25. The Leftovers (2014-2017)

26. Black Mirror (2011- presente)

27. Better Call Saul (2015- 2022)

28. Band of Brothers (2001)

29. Key & Peele (2012-2015)

30. Severance (2022-presente)

31. Survivor (2000- presente)

32. Andor (2002-2025)

33. Enlightened (2011-2013)

34. Schitt’s Creek (2015-2020)

35. True Detective (Season 1) (2014)

36. The Pitt (2025- presente)

37. Battlestar Galactica (2005-2009)

38. Homeland (2011-2020)

39. Watchmen (2019)

40. Adolescence (2025)

41. Louie (2010-2015)

42. Hacks (2021-2026)

43. Peaky Blinders (2013-2022)

44. BoJack Horseman (2014-2020)

45. Happy Valley (2014-2023)

46. Broad City (2014-2019)

47. Twin Peaks: The Return (2017)

48. House of Cards (2013-2018)

49. Normal People (2020)

50. Parks and Recreation (2009-2015)

51. The Good Place (2016–2020)

52. Downton Abbey (2016-2015)

53. Stranger Things (2016–2024)

54. The Bureau (2015-2020)

55. Insecure (2016-2021)

56. Nathan For You (2013- 2017)

57. I Think You Should Leave (2019- presente)

58. Chappelle’s Show (2003-2006)

59. PEN15 (2019-2021)

60. Peep Show (2003-2015)

61. RuPaul’s Drag Race (2009- presente)

62. Slow Horses (2022- presente)

63. The Thick of It (2005-2012)

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)

65. Mare of Easttown (2021)

66. The Rehearsal (2022- presente)

67. The Handmaid’s Tale (2017–2024)

68. Ozark (2017–2022)

69. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013-2018)

70. The Shield (2002-2008)

71. Beef (temporada 1) (2023)

72. Squid Game (2021-2025)

73. Barry (2018-2023)

74. The Bear (2022-2026)

75. Ted Lasso (2020- presente)

76. Somebody Somewhere (2022-2024)

77. Modern Family (2009-2020)

78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005- presente)

79. The Good Wife (2009–2016)

80. How To with John Wilson (2020-2023)

81. The Queen’s Gambit (2020)

82. Better Things (2016-2022)

83. Justified (2010-2015)

84. Planet Earth (2006)

85. The Great British Baking Show (2010- presente)

86. Shogun (2024- presente)

87. Reservation Dogs (2021-2023)

88. Dexter (2006–2013)

89. Baby Reindeer (2024)

90. Eastbound & Down (2009-2013)

91. Catastrophe (2015-2019)

92. The Night of (2016)

93. Station Eleven (2021-2022)

94. The Diplomat (2023- presente)

95. House (2004-2012)

96. Halt and Catch Fire (2014- 2017)

97. Community (2009–2015)

98. The OA (2016- 2019)

99. Gilmore Girls (2000- 2007)

100. Scandal (2012-2018)