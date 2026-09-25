Carmen Hertz y embajador de Israel en Chile protagonizan duro intercambio por publicación sobre Michelle Bachelet

La exdiputada del Partido Comunista Carmen Hertz protagonizó un tenso cruce en redes sociales con el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, a raíz de una antigua publicación sobre la expresidenta Michelle Bachelet.

La polémica surgió luego de que el diplomático publicara fotografías de la expresidenta junto a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro y Raúl Castro, acompañada por el mensaje: “Lo que nace del pecado termina fracasando”.

Tras ello, la reacción de la exparlamentaria fue inmediata al tildar el actuar del embajador de “impropio y vergonzoso”.

“Impropio y vergonzoso que un embajador pretenda denostar a Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos periodos. Un cargo protocolar significa relaciones con todos los Estados. ¿Conoce la Convención de Viena, embajador?”, cuestionó.

El embajador israelí afirmó conocer la normativa y sostuvo que “esto es un asunto internacional. Basta de victimización y tapar bocas“.

Esta respuesta fue, nuevamente, criticada por la abogada, quien sostuvo que Lewi hizo “alusiones groseras” a la expresidenta y que, si conoce la Convención de Viena, “sabrá que no entra en sus ámbitos meterse en asuntos internos del país”.

“¡No me tapes la boca!”, replicó el diplomático.

Hertz señaló no entender a qué se refería el embajador con tal respuesta y le recordó que su cargo diplomático “se representa y dignifica; usted no es un opinólogo, sino embajador”.

Ante ello, el representante israelí respondió de manera tajante: “¡No me vas a callar! Basta”, manifestó.

Posteriormente, la exdiputada llamó a Lewi a tranquilizarse, remarcando que “la templanza y la mesura son propias del cargo de embajador”.

Para cerrar, la exparlamentaria descartó que sus críticas tuvieran un trasfondo personal: “No lo ataco a usted, no es un tema personal; no permito que se denoste a Michelle Bachelet, figura internacional, presidenta de Chile por dos periodos”, enfatizó Hertz.

Acá lo tienes… pic.twitter.com/JtdEUJt6Hh — פלג לוי – Peleg Lewi 🌿 (@peleg_lewi) September 25, 2026

Las críticas a la publicación del embajador israelí

Tras la polémica, el exministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, llamó al canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, a tomar medidas respecto del embajador de Israel.

“El canciller Pérez debe representarle al embajador de Israel que su descalificación a la presidenta Bachelet agravia al país. Su rol es defender la dignidad de Chile ante actos de este tipo”, expuso.

“Asimismo, espero que la comunidad judía emita una declaración rechazando esa insolencia del embajador”, añadió.

El Canciller Pérez debe representarle al Embajador de Israel @lepeg_lewi que su descalificación a la Presidenta Bachelet agravia al país. Su rol es defender la dignidad de Chile ante actos de este tipo.

Asimismo, espero que la Comunidad Judía emita una declaración rechazando esa… — Jorge Insunza (@jorgeinsunza) September 25, 2026

Desde el Frente Amplio (FA), el diputado Gonzalo Winter arremetió contra el representante israelí: “El embajador se entromete en política nacional e insulta públicamente a una expresidenta de la República”.

En esa línea, criticó la gestión del Gobierno en política exterior. “Al Gobierno le ha faltado carácter cuando se trata de poner límites a sus aliados. No puede nuevamente guardar silencio como lo han hecho con el embajador de Estados Unidos y el presidente de Argentina, con los que le ha temblado la mano al momento de tomar acciones”, sostuvo.

Winter cerró señalando que “un embajador extranjero no puede venir a Chile a insultar a nuestras autoridades y pretender que no haya consecuencias. Ya basta de permitir estas faltas de respeto a nuestro país”.