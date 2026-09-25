Modelos 2027 llegan al mercado: qué evaluar antes de cambiar el auto

La llegada de los modelos de autos 2027 vuelve a poner sobre la mesa una decisión importante para los compradores: optar por cambiar a un vehículo “del año” o aprovechar las condiciones comerciales de unidades 2026 que todavía permanecen en stock.

El recambio coincide con un mercado que mostró un repunte en agosto. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), durante el mes se comercializaron 27.896 unidades nuevas, la cifra representa un 1,6% de aumento respecto del mismo período de 2025 y es la más alta registrada en lo que va del año. Desde el gremio han explicado que este resultado respondió, entre otros factores, a la anticipación del cambio de año/modelo, junto con la renovación de productos y las acciones comerciales desplegadas por las marcas.

Con distintas alternativas disponibles, la comparación entre un modelo 2026 y uno 2027 no debiera limitarse únicamente al precio de venta. También es necesario considerar cuánto terminará costando cada opción durante su uso, especialmente durante el primer año.

A la compra o cuota mensual se suman gastos como el financiamiento, la inscripción y patente, el permiso de circulación, el seguro de auto, las mantenciones, el combustible o carga eléctrica, el TAG y los estacionamientos. También conviene considerar la depreciación, especialmente al comparar vehículos de distinto año comercial.

“Antes de tomar una decisión, es recomendable calcular el costo total del primer año. Dos vehículos con precios similares pueden terminar significando desembolsos muy distintos dependiendo de la antigüedad, las mantenciones, el nivel de protección contratado, entre otras variables”, explica Jose Madariaga, gerente de Seguros Productos Generales de Consorcio.

Qué analizar a la hora de contratar un seguro

Entre los gastos a considerar está el seguro automotriz. A diferencia del SOAP, que es obligatorio, el seguro de auto se contrata de forma voluntaria y puede proteger el vehículo ante daños, robo o pérdida total, además de incorporar responsabilidad civil y asistencias, dependiendo de la póliza. Tanto la antigüedad del vehículo, el modelo o marca, como sus coberturas pueden impactar directamente en el costo estimado.

El deducible puede tener un impacto importante en el valor del seguro. Dependiendo de la elección del cliente, optar por un deducible más alto puede reducir la prima en promedio entre un 25-40%.

Por ejemplo, un cliente que contrata un seguro sin deducible no deberá realizar un desembolso por los daños cubiertos al momento de un siniestro. En cambio, si elige un deducible de 10 UF, deberá asumir ese monto, mientras que la compañía cubrirá el resto de los costos de acuerdo con las condiciones de la póliza.

“Más que mirar solo el precio, es importante revisar coberturas, exclusiones, asistencias y deducibles. Entender qué protege la póliza y cuánto tendría que asumir la persona ante un imprevisto permite elegir una alternativa acorde al uso del vehículo y al presupuesto familiar”, agrega Madariaga.

Por eso, al momento de contratar un seguro, no basta con fijarse en el valor de la prima. También es importante evaluar las coberturas, condiciones y servicios asociados, ya que son estos elementos los que marcan la diferencia cuando ocurre un imprevisto. Asistencias como grúa, vehículo de reemplazo o apoyo en ruta son ejemplos del respaldo que puede entregar un seguro más allá de la indemnización económica.

Desde Consorcio señalan que comparar coberturas y conocer en detalle las condiciones de una póliza puede marcar una diferencia importante al momento de tomar la decisión. Para revisar alternativas de seguros automotrices, coberturas y asistencias disponibles, la compañía dispone de información en https://sitio.consorcio.cl/seguro-automotriz