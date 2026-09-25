Ministro Poduje responde a críticas por iniciativa de financiar centros de culto y dice: “Refleja la desconexión de algunos parlamentarios, su poca calle”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se refirió a la nueva línea del programa DS27 que permitirá apoyar a centros comunitarios de culto.

Según explicó el titular de Vivienda, la iniciativa busca mejorar espacios que “no solo sirven para sus actividades, sino que también son lugares de encuentro, apoyo y servicio para las familias, vecinos y organizaciones de su entorno”.

“Queremos que estos espacios puedan seguir siendo un apoyo para las comunidades y aportar al bienestar de las familias que los utilizan”, agregó.

Nos reunimos con el diputado Benjamín Lorca para conversar sobre la nueva línea del programa DS27 que permitirá apoyar a centros comunitarios de culto que cumplen un rol importante en sus comunidades. La iniciativa busca mejorar espacios que no solo sirven para sus actividades,… pic.twitter.com/nU5KYWqjwo — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) September 25, 2026

Poduje también se refirió a las críticas que ha recibido de la oposición por esta iniciativa.

“Me quiero referir a la micropolémica que se ha generado por el hecho de que nuestro ministerio financie centros comunitarios de culto, que es un programa nuevo que va a tener un costo muy menor. Y creo que eso refleja también la desconexión de algunos parlamentarios, su poca calle, porque si estuvieran en conexión y tuvieran calle, sabrían el enorme rol que cumplen las iglesias en poblaciones vulnerables donde el Estado no existe, donde ellos no existen”, afirmó.

En esa línea, enfatizó que esto tiene como objetivo promover una ayuda social que “no tiene nada que ver con el culto que profese cada iglesia”.

“Lo que importa es la función social, y creo que si estos parlamentarios recorrieran las ciudades, recorrieran los barrios, sobre todo los más vulnerables, se darían cuenta de ese error. Por último, quiero decir que el Estado también ayuda, financia y entrega en comodato terrenos para centros comunitarios que se dedican a la salud, medicina, a adultos mayores, a fundaciones de expresidentes, como la fundación Salvador Allende, centros de memoria. Tenemos varios terrenos entregados en comodato”, detalló.

Sobre los centros comunitarios de culto (DS27 Capítulo I) pic.twitter.com/OJ4wQCs0zP — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) September 24, 2026

¿Qué dice la oposición?

El presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, Fidel Espinoza, comentó ante esta iniciativa que “Chile es un Estado laico y los recursos públicos deben destinarse a objetivos de interés general (…) respeto a todas las religiones, pero quiero plantear este tema porque Chile es un Estado laico y con esto se pierde la neutralidad religiosa, la separación del Estado y la religión”.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH), integrante de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, agregó que apoya que las comunidades religiosas puedan desarrollar sus actividades, pero “aquí estamos hablando de recursos del Ministerio de Vivienda, en un contexto de recortes y con cientos de miles de familias que todavía esperan una solución habitacional. Por eso, como integrante de la Comisión de Vivienda, pienso que el Gobierno tiene que explicar cuál es su prioridad”.