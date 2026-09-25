Armada emite aviso por riesgo de trombas marinas en tres regiones del sur

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano emitió un aviso por riesgo de trombas marinas en tres regiones de la zona sur del país.

El jefe del centro, el capitán de corbeta Gonzalo Álvaro, explicó que el aviso se emitió debido a la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas “asociadas a trombas marinas”.

“Esto es producto del paso del sistema frontal que tuvimos durante estos días y la inestabilidad posfrontal que se encuentra presente en esta área”, detalló.

En esa línea, señaló que el aviso de la Armada rige desde las 00:00 horas de este viernes y se extenderá hasta las 20:00 horas del domingo 27 de septiembre.

“La Autoridad Marítima llama al autocuidado, a evitar conductas temerarias y a mantenerse informado a través de canales oficiales”, agregó.

Revisa las regiones afectadas

En concreto, el riesgo de desarrollo de trombas marinas podría afectar a los sectores oceánicos y costeros de tres regiones del sur de Chile:

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Ante esto, el Servicio de Meteorología entregó las siguientes instrucciones:

“Si ves la formación de una tromba marina, dirige tu nave en la dirección contraria, alejándote del fenómeno. Se debe suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras, poniendo al personal bajo resguardo y con sus chalecos salvavidas puestos”.