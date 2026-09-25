Macarena Santelices (REP) responde a Paulina Núñez (RN) tras dichos sobre gabinete de Kast: “Los reparos se plantean de forma directa en las instancias de coordinación”

Durante este viernes, diputados del Partido Republicano respondieron a los dichos de la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, respecto de su visión sobre el gabinete del Presidente José Antonio Kast.

En ese contexto, el parlamentario republicano Stephan Schubert comentó que “Paulina tiene formas, sin publicidad, sin ir a la prensa, para hacer llegar sus puntos de vista y sus sugerencias, porque si uno realmente quiere que las cosas anden mejor, tiene que buscar los caminos apropiados para no generar más problemas, sino precisamente permitir que haya soluciones”.

Por su parte, su par Macarena Santelices agregó que “si de verdad existe un compromiso real con el éxito de este proyecto, los reparos se plantean de forma directa en las instancias de coordinación interna”.

Desde Renovación Nacional, la timonel Andrea Balladares sostuvo en Emol que, en diferentes ocasiones, la colectividad ha planteado al Ejecutivo sus reparos respecto de la coordinación política del gabinete.

Asimismo, enfatizó en la importancia de fortalecer la coordinación entre Chile Vamos y Republicanos.

“Claramente tenemos que trabajar nuestra coordinación y fomentar el trabajo conjunto”, enfatizó la presidenta de RN.

¿Qué dijo Paulina Núñez (RN)?

Consultada en el programa Me enteré por la prensa de T13 sobre si el Ejecutivo necesita reforzar su capacidad de diálogo y comunicación con el Parlamento, tras la controversia que generó el rechazo de la reforma constitucional impulsada, que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras, la legisladora de Renovación Nacional (RN) respondió: “Yo creo que acá hay una cuestión que debería venir desde más arriba. Yo creo que si nosotros tenemos todos los días distintas señales que no se traducen en ánimo de ir a dialogar, de recoger propuestas, de modificar un poco, de tomarnos un poco de tiempo si es necesario y, en definitiva, de construir un mayor consenso, poco y nada puede hacer la Segpres”.

“O sea, creo que al final acá se requiere de una cirugía mayor”, afirmó.

A su juicio, “se nota el déficit político (…) o sea, qué duda cabe que se nota”.