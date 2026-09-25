Muere a los 86 años Carmen Aldunate, referente de la pintura chilena

Durante este viernes, el Museo Nacional de Bellas Artes informó el fallecimiento de la artista chilena Carmen Aldunate Salas.

“Lamentamos el fallecimiento de Carmen Aldunate Salas (1940–2026), destacada pintora y dibujante chilena, cuya obra ocupa un lugar significativo en la Colección del Museo Nacional de Bellas Artes y otras importantes colecciones de entidades públicas y privadas”, expresó a través de una declaración.

Asimismo, destacó su trayectoria artística y la representación de las mujeres en sus obras.

“A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, desarrolló un lenguaje propio, marcado por la representación de la figura humana y, especialmente, de mujeres que habitan sus pinturas con una profunda carga simbólica y psicológica”, destacó, y agregó: “El MNBA agradece su legado y despide a una artista fundamental de la pintura chilena”.

El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, relevó su aporte a la cultura latinoamericana.

“Lamento el fallecimiento de Carmen Aldunate, destacada pintora y dibujante chilena, referente de la neofiguración latinoamericana. Con más de seis décadas de trayectoria, dejó una profunda huella en las artes visuales de nuestro país”, afirmó el titular de las Culturas.

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri, a través de X, publicó: “Se nos fue Carmen Aldunate, pero sus ojos siguen observándonos desde la pintura chilena”.

“Con más de 60 años de carrera, Aldunate dejó un lenguaje único, donde la belleza clásica esconde crítica, ironía y una profunda carga psicológica. Hoy la recordamos con gratitud: por enseñarnos a ver de otra manera y por hacer de la pintura un espejo del alma femenina”, concluyó.

Lamento el fallecimiento de Carmen Aldunate, destacada pintora y dibujante chilena, referente de la neofiguración latinoamericana. Con más de seis décadas de trayectoria, dejó una profunda huella en las artes visuales de nuestro país. pic.twitter.com/ODanrw29Ai — Francisco Undurraga (@Min_Undurraga) September 25, 2026

Se nos fue Carmen Aldunate, pero sus ojos siguen observándonos desde la pintura chilena. En cada rostro pintado, la mirada es más que un detalle: es un estado del alma, un reflejo de la soledad, la fuerza y la resistencia de la mujer. Ella misma decía que su pintura se… https://t.co/Z3vZeuSxEO — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) September 25, 2026

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