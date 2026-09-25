SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras fuerte sismo en el Pacífico cerca de Nueva Caledonia

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile debido a un fuerte sismo registrado en el archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico.
De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico se registró a 243 kilómetros al noreste de Numea (Nueva Caledonia), en medio del mar, cerca de las 18:23 horas (hora local). El movimiento telúrico ocurrió a 17 kilómetros de profundidad.
En susu redes sociales, el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
SHOA indica que las características del sismo magnitud 7.0, localizado 243 km al NE de Numea, Nueva Caledonia; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/nNqa42NfQ2
— SENAPRED (@Senapred) September 25, 2026
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