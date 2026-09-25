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SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras fuerte sismo en el Pacífico cerca de Nueva Caledonia

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HOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras fuerte sismo en el Pacífico cerca de Nueva Caledonia

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile debido a un fuerte sismo registrado en el archipiélago de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico se registró a 243 kilómetros al noreste de Numea (Nueva Caledonia), en medio del mar, cerca de las 18:23 horas (hora local). El movimiento telúrico ocurrió a 17 kilómetros de profundidad.

En susu redes sociales, el SHOA indicó que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

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