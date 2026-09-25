Gobierno descarta impacto al Servel por el Presupuesto 2027: “Ese estándar en ningún caso va a ser afectado”

El Gobierno abordó este viernes el presunto recorte presupuestario en el Servicio Electoral de Chile (Servel) a propósito de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, que se presentará el próximo miércoles 30 de septiembre.

Cabe recordar que, en entrevista con CNN Prime, la presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, reveló que la Dirección de Presupuestos (Dipres) planearía realizar “ciertos recortes a la propuesta que había hecho el Servel (…). Lo que se nos informó en ese momento es que de lo que se solicitó sería un 15% menos”.

En esa línea, sostuvo que la propuesta de presupuesto de la entidad electoral es “austera” y advirtió sobre posibles efectos en la confiabilidad de las elecciones.

“El Servicio Electoral hizo un presupuesto muy ajustado al contexto nacional. Es un presupuesto que es equivalente al presupuesto que tenemos este 2026. No tiene un crecimiento importante en relación al que tenemos el 2026, que también es un año no electoral”, explicó.

Manifestó que desde el Servel han “tenido una posición unánime de solicitar que el presupuesto 2027 sea acorde a lo que hemos solicitado, porque son cuestiones fundamentales, no solamente para la operación electoral, sino para sostener la confianza en el sistema democrático”.

“Ese estándar en ningún caso va a ser afectado”

Ante ello, distintas autoridades de La Moneda respondieron. En primer lugar, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien, si bien no entregó más detalles del presupuesto 2027, aseguró que “la forma ejemplar en que nuestro sistema electoral funciona no va a ser en caso alguno alterada“.

“La tranquilidad para los chilenos es que los recursos para que instituciones como el Servicio Electoral, que hacen una labor notable y reconocida en todo el mundo, sigan funcionando están resguardados; ese estándar en ningún caso va a ser afectado“, agregó.

En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también se refirió al tema y explicó que “no es un recorte propiamente tal” lo que se tiene contemplado en el presupuesto de 2027.

“Tiene ciertos detalles que son de naturaleza técnica; no se va a poner en riesgo ninguna de las actividades esenciales que realiza el Servel, ni de fiscalización, ni de realización de su servicio”, precisó.

Así, afirmó que “el Gobierno va a presentar un proyecto responsable, que va a permitir cumplir con sus propósitos y también fijar prioridades de manera muy clara”.