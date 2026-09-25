Dólar retrocede al cierre de la semana y se mantiene sobre los $960 tras tocar los $970 durante la mañana

El dólar cerró la semana en $961,9, con una caída de 0,22% respecto del cierre anterior, luego de abrir el lunes en $955,7 y tocar un máximo de $969,9 durante la mañana del viernes.

El movimiento de la semana respondió principalmente a dos factores, por un lado, las tasas estadounidenses continuaron subiendo, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegando a 5,23%, en medio de una Reserva Federal que sigue mostrando preocupación por la inflación. Por otra parte, el mercado se mantuvo atento a cualquier avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

A esa presión externa se sumó un factor local que le restó algo de fuerza al alza del dólar, el cobre, que cerró la semana en US$ 6,68 la libra, con un avance de 1,45%, sostenido por la menor disponibilidad inmediata de metal en China y Londres. Las compras chinas previas a los feriados y los riesgos de suministro en Chile, en particular la suspensión y posterior reanudación gradual de operaciones en Escondida tras un accidente fatal, reforzaron ese soporte para el precio del metal y, con ello, para el peso chileno.

En ese sentido, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, argumentó que, respecto al factor geopolítico, la principal noticia llegó cerca de las 13:00, cuando surgieron reportes de que las negociaciones entre ambos países habrían avanzado hacia una fase técnica.

“Esto es relevante porque significa que las conversaciones estarían pasando desde contactos diplomáticos generales hacia la discusión de mecanismos concretos para una eventual reapertura del Estrecho de Ormuz. Irán ha planteado un plan de siete días, aunque todavía existen diferencias importantes y, por ahora, no hay confirmación estadounidense de este avance”, afirmó.

A eso, agregó que la reacción fue inmediata, el DXY cayó bajo los 101 puntos, el petróleo moderó parte de su movimiento y el USD/CLP retrocedió nuevamente hacia los $960, lo que demuestra cuánto peso está teniendo actualmente el conflicto sobre nuestro tipo de cambio.

Dólar se acerca a los $970 y no se descartan los $1.000

“Técnicamente, la tendencia del dólar continúa siendo alcista y los $970 se han transformado en una zona clave. Hace algunas semanas hablar de un dólar cercano a $1.000 parecía bastante más lejano, pero hoy ese escenario comienza a estar mucho más presente. Para llegar ahí probablemente necesitaríamos que se mantenga una combinación de tasas estadounidenses elevadas, petróleo caro, un cobre que no logre compensar la fortaleza global del dólar y debilidad en la actividad económica chilena”, profundizó.

Además, aclaró que mientras el petróleo continúe en los niveles actuales, se mantiene viva la presión inflacionaria y entrega mayores argumentos a la Fed para sostener una política monetaria restrictiva. Por el contrario, si las conversaciones entre EE.UU. e Irán terminan en un acuerdo concreto y vemos una reapertura de Ormuz, una caída importante del petróleo podría aliviar las expectativas de inflación y tasas, debilitando al dólar.

“En ese escenario sí podríamos observar una corrección más profunda del USD/CLP, eventualmente hacia la zona de $920-$930, aunque para llegar hasta ahí necesitaríamos cambios importantes en estos fundamentos y no solamente titulares positivos. También hay que recordar que las conversaciones anteriores han mostrado avances que posteriormente no terminaron concretándose“, puntualizó.

Por su parte, Benjamín Neira, account manager de XTB señaló: “El dólar peso cierra la semana en torno a $962-964, tras tocar un máximo de $969,03 y retroceder hasta encontrar contención en $959-963, su nivel más alto del año. En lo técnico, el par retrocede desde el máximo de 969,03 y encuentra contención en el 23,6% de Fibonacci (962,84), dentro de la estructura alcista iniciada en 942,78″.

“Mientras se sostenga sobre los $959 (38,2%), el escenario para la apertura del lunes apunta a un nuevo intento por los $969; la pérdida de ese soporte, reforzada por el alivio en el precio del petróleo, abriría espacio hacia $955,91 y, de profundizarse, hacia $952,81. El fin de semana deja pendiente la evolución de las negociaciones por Ormuz —sin acuerdo confirmado aún— por lo que no se descarta un gap de apertura fuera del rango de cierre del viernes”, cerró.