Defensoría de la Niñez oficiará al Ministerio de las Culturas tras revocación del Día de los Patrimonios para niños y adolescentes

El director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, cuestionó la decisión del Gobierno de revocar los decretos que establecían el “Día de los Patrimonios Culturales para Niños, Niñas y Adolescentes” y anunció que oficiará al Ministerio de las Culturas, liderado por Francisco Undurraga, para que transparente las razones de esta eliminación.

Quesille declaró que la decisión del ministerio “se trata de una decisión lamentable, porque de una u otra manera se impacta en los avances que el Estado ha venido construyendo en materia de reconocimiento y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes“.

“Eliminar una instancia precisamente pensada para niños, niñas y adolescentes no es una decisión neutra. Por lo tanto, se debe justificar el porqué de esta decisión, qué impacto tendrá y cómo se va a asegurar que su derecho a participar de la vida cultural no retroceda“, agregó.

Por lo que afirmó solicitar al Ministerio “todos los antecedentes que tuvo en consideración para adoptar esta decisión. Queremos saber si se evaluó técnicamente su impacto en los derechos de la niñez y qué medidas se van a tomar para evitar que disminuyan las oportunidades de participación cultural de la niñez y la adolescencia en nuestro país”.

“Además, vamos a solicitar información a la Subsecretaría de la Niñez para saber si fue parte de esta decisión y si existió la coordinación que exige el Sistema de Garantías y Protección Integral“, añadió.

Quesille concluyó recordando las normas nacionales e internacionales que mandatan al Estado a velar por estos accesos: “La participación de niños, niñas y adolescentes en la vida cultural y las artes es un derecho reconocido expresamente por nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las políticas públicas se deben generar considerando las condiciones necesarias para que este derecho sea efectivo“.