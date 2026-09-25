El rumbo de Venezuela tras la captura de Maduro: Mientras Delcy Rodríguez agradece a Trump, la oposición dice que volvieron a impedir el retorno de María Corina Machado

(CNN Español) — La política venezolana dejó este martes dos postales que muestran la drástica reconfiguración del panorama del chavismo y la oposición desde la captura de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, posó sonriente con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, a quien elogió y agradeció, mientras que la líder opositora María Corina Machado tuvo tres intentos frustrados de volver a su país, según denunciaron allegados, en su búsqueda de mantener el protagonismo frente al renovado vínculo entre Caracas y Washington.

Rodríguez, anteriormente una de las voces más fuertes del chavismo en su retórica anti EE.UU., fue recibida por Trump en un lujoso hotel de Nueva York en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU. La reunión privada fue el primer cara a cara entre jefes de Estado de EE.UU. y Venezuela en más de 11 años, desde que Barack Obama y Maduro tuvieron un breve encuentro en Panamá en 2015.

Los elogios a Trump

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado” por el doble terremoto de junio, “así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”, dijo Rodríguez en redes sociales tras la conversación.

Horas antes, la líder chavista había escuchado cómo Trump calificaba en su discurso en la ONU de “dictador y criminal” a Maduro y aseguraba que a Washington le corresponde “el botín” tras su ataque a Venezuela, en referencia al petróleo. El Gobierno de Venezuela no ha señalado si Rodríguez tiene planeado visitar al derrocado mandatario, quien está detenido en Nueva York desde el operativo militar estadounidense del 3 de enero.

“Los hechos del martes dejan muy claro cuál es la situación de Venezuela, no son hechos aislados. Forman parte de la estrategia del gobierno de Washington de mantener el control tal cual como está en este momento en Venezuela”, dijo a CNN el politólogo y consultor Jesús Castellanos.

El analista indicó que la carga simbólica del viaje de Rodríguez a Estados Unidos “no ha sido totalmente ponderada” en el país, aunque consideró que la primera lectura es un sentimiento de “desagrado”, tanto en la oposición como en sectores oficialistas.

“Lo que significó el discurso de Donald Trump delante de un efectivo militar de alto rango venezolano y de la propia Delcy Rodríguez, decir que finalmente llegaron a Venezuela, se intervino, que (Maduro) era un dictador. Pero además asumir en una sesión de Naciones Unidas que el ‘botín’, cosa que parece de pirata, se lo lleva el ganador es muy fuerte. Porque finalmente de lo que está hablando es de una relación prácticamente de control total de un país sobre otro, como si fuese una provincia”, comentó.

Rodríguez añadió en su publicación que Caracas continuará impulsando “una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

Nuevos intentos fallidos de retorno

Mientras Trump y Rodríguez afianzaban la renovada relación bilateral, Machado trataba de llegar a Venezuela, pero no pudo salir de Panamá.

Fueron tres intentos, según dijo el equipo de Machado a CNN. El lunes, el plan era viajar por vía marítima, pero hubo problemas técnicos; el martes, trató de volar a las islas de Aruba (cuyo punto más cercano está a 25 kilómetros de la costa de Venezuela) y luego a Curazao (a 65 kilómetros), pero en ningún caso llegó a despegar, detallaron los allegados.

“Según informaciones recientes, se le ha impedido una vez más ingresar a suelo patrio. Rechazamos esta situación y exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos y ciudadanos con libertad y seguridad”, dijo la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora.

Varios referentes opositores también condenaron la situación, cuando los reflectores seguían la actividad de Rodríguez y Trump.

No fueron los primeros intentos de Machado desde que salió clandestinamente del país en noviembre para recibir el premio Nobel de la Paz, medalla que luego regaló a Trump. En junio, tras el doble terremoto, también intentó volver por vía aérea, pero tampoco lo consiguió. CNN contactó a Copa Airlines para consultar si es que denegó el abordaje de Machado en esa ocasión y espera respuesta.

Por su parte, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, estrecho colaborador de Machado, expresó este martes: “Ningún poder ni autoridad, interna o foránea, tiene la legitimidad para prohibirle la entrada a un ciudadano venezolano a su país”.

Los mensajes de los dirigentes opositores no fueron específicos sobre quién habría frustrado los intentos de Machado.

“No se entiende quién es el que no está dejando entrar”, dijo el politólogo Castellanos, quien consideró que no solo se trataría del Gobierno de Venezuela u “otros factores” en juego. “Es directamente el Gobierno de Estados Unidos. Ante esa realidad, uno tiene que entenderla y, conforme a ella, generar estrategias”, apuntó.

CNN solicitó comentarios al Departamento de Estado de EE.UU. sobre los intentos de Machado y espera respuesta. A inicios de septiembre, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista con el periodista Sergio Novelli que Machado, como ciudadana venezolana, tiene “todo el derecho de entrar a su país cuando lo desee” y afirmó que le han dado “consejos” por preocupaciones de seguridad.

Meses atrás, la dirigente decía que su eventual regreso sería “coordinado” con las autoridades estadounidenses, pero nunca consiguió un apoyo explícito de Washington a la idea del retorno.

Para Castellanos, un regreso de Machado tendría impacto tanto en Caracas como en Washington. “A Miraflores no le interesa en absoluto que esté María Corina Machado en el país, aparentemente; pero a quien menos le interesa es a Donald Trump, porque finalmente en estos ocho meses él ha tenido algún tipo de dominio y de control, entre comillas, de la situación en Venezuela. Y la llegada de María Corina Machado puede significar un cambio en esa dirección, porque tiene un liderazgo, una movilización del país que puede ser mucho más grande ante el debilitamiento del chavismo”, consideró.

En Venezuela, el Gobierno no se ha pronunciado sobre la situación de Machado.

Las denuncias de la oposición compitieron con la agenda de Rodríguez en la atención mediática y reforzaron la idea de que Machado quiere estar en el país, horas antes de que la presidenta encargada pronuncie su discurso en la ONU, donde busca una ansiada legitimación.

Castellanos indicó que esa carga simbólica busca aprovechar un desencanto en Venezuela. “El oficialismo, lo que quedaba del chavismo, está atomizado, muy golpeado. El país cada día necesita un referente, no solamente la oposición, sino también ese sector”, agregó.

En cuanto a la oposición, el analista destacó que está fragmentada, con una parte de ella participando en diálogos con el chavismo, sin representación de los grupos afines a Machado. “(La oposición) está enfrentando momentos muy complicados con relación al fortalecimiento de la relación Delcy y el gobierno de Trump”, expresó.

En cuanto a la exdiputada, afirmó que si bien algunas decisiones han sido cuestionadas, como su salida del país y su vínculo tan estrecho con Trump, “hay una consistencia y una coherencia en el mensaje y en las acciones que le pueden dar en este momento un peso muy importante”.