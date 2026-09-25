“No es un presupuesto de recortes, es de expansión mesurada del gasto”: Ministro Quiroz adelanta lineamientos del Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, cuya presentación está fijada por ley para el próximo 30 de septiembre, y aseguró que se tratará de un presupuesto de expansión del gasto, aunque “mesurada”.

Consultado por el estado de avance del proceso, el ministro sostuvo: “Vamos muy bien, hemos estado recibiendo obviamente toda la información que se requiere de los ministerios, se están haciendo conversaciones, se está procesando la información y esperamos tener en tiempo y forma el presupuesto cuando venga”.

Sobre las dudas respecto de la meta de un alza máxima de 1% en el gasto, Quiroz explicó que el Gobierno mantiene una obligación fijada en el decreto fiscal que traza la consolidación: “Nosotros tenemos una obligación fiscal que está en el decreto fiscal que traza la consolidación fiscal, y eso plantea ciertos números, ciertos parámetros, que dentro de ellos existe cierta latitud, obviamente esto no está escrito en piedra, pero siempre buscando nuestra consolidación fiscal”.

El ministro precisó además un aspecto metodológico relevante: esos números se calculan sobre el gasto que efectivamente se ejecute durante este año, y no sobre el presupuesto 2026 aprobado en 2025, cifra que dijo ser superior a la que finalmente se ejecutará.

Consultado por el reclamo de la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, respecto de un eventual recorte de 15% en los recursos de ese organismo, Quiroz sostuvo que se trata de un ajuste con ciertos detalles de naturaleza técnica, que no pondrá en riesgo las actividades esenciales de fiscalización ni de funcionamiento del servicio, y señaló que solicitó al director de Presupuestos sostener una conversación directa con la directora para explicarle la situación en detalle.

“No es un presupuesto de reducción de gastos”

Sobre las críticas relacionadas con eventuales reducciones de recursos en distintas áreas, en particular las expresadas desde el sector educación, Quiroz insistió en que la propuesta debe entenderse como un presupuesto con crecimiento acotado y no como una reducción generalizada del gasto.

“Aquí se ha venido gastando a veces en cantidades que no corresponden con la realidad que tenemos y no corresponden con otras necesidades. Ahora, eso no significa que va a haber recortes así en general, como se dice, el presupuesto es un presupuesto de aumento de gastos respecto al año anterior. No es un presupuesto de reducción de gastos, así que malamente podemos hablar de recortes en un sentido agregado, pero sí poniendo énfasis”, explicó.

De igual manera, el encargado de la billetera fiscal detalló cuáles serán esos énfasis: “Hay ciertos énfasis que la ciudadanía ha pedido, este es un presupuesto que viene con énfasis, desde luego, en temas de salud, que siempre son importantes, viene con énfasis en temas de obras públicas, de generación de inversiones, con énfasis en temas de seguridad. También de defensa, ahora que estamos en un mundo geopolítico más complejo, estamos reponiendo años de atraso en defensa también”.

En esa línea, resumió el carácter general del proyecto: “Es un presupuesto razonable, es un presupuesto de expansión de gastos, pero una expansión mesurada, eso no es un presupuesto de recortes, es un presupuesto de expansión mesurada del gasto“.

Consultado por las conversaciones con los gobernadores regionales previas a la presentación del proyecto, luego de que su presidente advirtiera que ningún parlamentario votaría a favor de una iniciativa que afecte la inversión focalizada en su región, Quiroz sostuvo que ya han sostenido varios diálogos con ellos y que han avanzado en flexibilidades orientadas a reducir la burocracia para ejecutar inversión regional, sin dejar de resguardar la transparencia en el uso de esos recursos. El ministro se mostró confiado en que finalmente se llegará a un acuerdo con los gobernadores.

El precio del diésel equivaldría a un petróleo en US$ 200 el barril

En un plano más secundario, Quiroz también abordó la eventual restricción de exportaciones de diésel que evalúa Estados Unidos. El ministro explicó que el problema de fondo no es el petróleo, sino específicamente el diésel, cuyo precio se ha disparado por los daños sufridos por refinerías a nivel mundial, hasta el punto de que, a los precios actuales del diésel, la referencia equivaldría a un petróleo cotizando en torno a los US$ 200 el barril.

Sostuvo que el Gobierno mantendrá el ritmo pausado con que ha venido ajustando los precios internos mientras el mercado converge, y expresó la esperanza de que Estados Unidos finalmente no aplique esa restricción, aunque planteó que, de continuar los precios de energía elevados, eso también podría acelerar la búsqueda de alternativas al diésel, como camiones eléctricos en minería subterránea y una mayor electromovilidad en el mediano plazo.

Fitch y S&P ratifican la clasificación de riesgo soberano de Chile en categoría A

Sobre el cierre de la conversación, el ministro también se refirió a la reciente ratificación de la clasificación de riesgo soberano de Chile en categoría A, tanto por parte de Fitch Ratings como de S&P Global Ratings, y señaló que toma esa noticia “muy bien, precisamente porque esa clasificación reconoce una larga trayectoria institucional de Chile, pero también reconoce el compromiso con la responsabilidad fiscal de esta Administración”.

“Vienen a ratificar que este compromiso es efectivo, se está dando y está avanzando”, puntualizó, en referencia al cambio en el ritmo de gasto público respecto de administraciones anteriores.