“Riesgo extremo de fuga”: EE.UU. se opuso al pedido de la esposa de Maduro para que cumpliera prisión domiciliaria

(CNN Español) — El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó su oposición al pedido de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y ex primera dama de Venezuela, de pasar a prisión domiciliaria, bajo el argumento de que la detenida presenta “un riesgo extremo de fuga” y “un peligro para la comunidad”.

El memorando presentado por los fiscales indica que Flores se enfrenta a una condena mínima de 40 años en caso de ser hallada culpable, lo que “constituiría un incentivo de peso para que cualquiera huyera de la justicia”, y “especialmente fuerte” por la edad de la acusada, quien tiene 69 años.

Flores y Maduro enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes. Los fiscales destacaron en la presentación que los acusados “recurrieron a la violencia extrema para promover su tráfico de drogas y corrupción, ordenando secuestros, palizas y asesinatos”.

Además, señalaron que, en caso de quedar en libertad bajo fianza, Flores representaría un peligro también para Venezuela, “ya que podría intentar intimidar directamente a testigos y víctimas”.

Hace dos semanas, la defensa de Flores pidió al juez federal Alvin K. Hellerstein su traslado a una residencia privada bajo un régimen de vigilancia armada de 24 horas, monitoreo por GPS, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas, entre otras medidas, por motivos de salud.

En la solicitud, apuntaron que Flores no tiene antecedentes penales y que no hay riesgo de fuga porque está “comprometida” a llevar el caso hasta el final. Además, remarcaron que podría haber sufrido un infarto leve en julio, por lo que necesita ser sometida a procedimientos invasores que, a su vez, requerirían de una recuperación en mejores condiciones que las que ofrece el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Al respecto, los fiscales indicaron que el argumento “carece de fundamento” y que el cateterismo ha sido propuesto solo como condición para su liberación.

La defensa de Flores tiene plazo hasta el 30 de septiembre para presentar su respuesta al documento. El juez Hellerstein fijó una audiencia sobre el tema para el 8 de octubre.

El proceso contra Maduro y Flores se encuentra en una fase previa al juicio, cuyo inicio fue programado para el 1 de junio de 2027.