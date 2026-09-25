Team Chile suma oros en vóleibol masculino, karate y tenis: Así va el medallero de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

En una jornada de competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Team Chile destacó en diversas disciplinas deportivas. El equipo masculino de vóleibol logró el oro, al igual que el lanzador Humberto Mansilla y los tenistas Matías Soto y Fernanda Labraña.

El karate tuvo un excelente rendimiento: Fabián Huaiquimán, en la categoría -84 kilos, y Anastasiia Velozo, en la categoría -68 kilos, lograron subirse al podio.

Además, obtuvieron el primer lugar Joaquín Urrutia, en escalada, el kayakista Jesús Martínez y la canoísta María José Mailliard.

El medallero del Team Chile

¡BICAMPEONES! 🥇🥇😎 El Team Chile 🇨🇱 de Vóleibol Masculino 🏐 logró el BICAMPEONATO en Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 🇦🇷, tras dar el batacazo ante Argentina y vencerla por 3-1 (25-22, 22-25, 25-20). De esta manera, el Team Chile alcanza 48 oros 🥇😳 en estos Juegos.… pic.twitter.com/65kqnQZpx0 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 26, 2026

¡MÁS OROOOOOS! 🥇🥈😎 Los lanzadores Humberto Mansilla 🥇 (oro Nº 47 para Chile 🇨🇱) y Gabriel Kehr 🥈 dominaron el lanzamiento del martillo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷. Con un envío de 75,27 metros (logrado en el quinto intento), “Beto” Mansilla se quedó con el… pic.twitter.com/qMtkqvkEkB — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡46 OROS! 🥵🤯🎾 Los tenistas Matías Soto y Fernanda Labraña consiguieron el oro Nº 46 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en Santa Fe 🇦🇷, tras doblegar a Argentina 🇦🇷 por 6-3 y 6-2. El tenis no podía ausentarse de una tarde REPLETA 😳 de oros 🥇. Además, Jimar Gerald y Antonia Vergara… pic.twitter.com/jpKg4n4gz7 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡SÓLIDO MATI! 👌🥈 El karateca Matías Quijada (-60 kg) cerró la gran participación (como siempre) del karate nacional con una 🥈. La disciplina sumó cuatro 🥇, dos platas 🥈 y un 🥉, reafirmando su poderío regional 🔝.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/kAIAPtOUxh — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡CUATRO DE CUATRO! 🥇🥇🥈🥈 María José Mailliard cerró una EXTRAORDINARIA participación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷, luego de ganar su cuarta medalla (plata 🥈 en 200m) y la tercera del día 🥵. En la distancia más rápida del canotaje, “Coté” fue segunda por poco… pic.twitter.com/eFy6JWDIHZ — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡GIGANTE HUAIQUIIII! 😍🥇🥋 El karateca Fabián Huaiquimán (-84 kg) sumó el oro Nº 45 🤯 para el Team Chile 🇨🇱 en Santa Fe 🇦🇷. “Huaiqui” sorteó un durísimo grupo para avanzar a la definición. En aquella instancia, venció a José Acevedo 🇪🇨 por 7-3 para coronarse en Rosario.… pic.twitter.com/aI0AdubaJG — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡LA MEJOOOOOR! 🥇😍🥋 La karateca Anastasiia Velozo 😜 consiguió el oro Nº43 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos, tras ser la mejor en la categoría -68 kilos. Anastasiia, ganadora de un histórico bronce mundial 🥉 el año pasado, derrotó 5-3 a Wendy Mosquera 🇨🇴… pic.twitter.com/liufyw4uns — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡ORO Y BRONCE! 🥵😳🧗 El Team Chile 🇨🇱 de Escalada sigue cumpliendo una actuación SIN PRECEDENTES luego del oro de Joaquín Urrutia 🥇 —el Nº 42 del Team Chile 🇨🇱— y el bronce de Dante Caballero 🥉 en lead (dificultad). Los nacionales dominaron la ruta: Joaquín alcanzó 36… pic.twitter.com/hqEzkpUGWE — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡SEBA REPITEEE! 🥉🦾🛶 El kayakista Sebastián Alveal consiguió su segundo bronce del día en los Juegos Suramericanos de Santa Fe🇦🇷, luego de rematar tercero en los 1.000 metros. Apenas dos horas después de ser bronce 🥉 en los 500 metros, el palista sureño se anotó otra presea… pic.twitter.com/fqx2p15zRh — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡SIETE MEDALLAS! 👏👏 El Team Chile 🇨🇱 de Racquetball se despidió de los Juegos Suramericanos con nuevos bronces 🥉🥉 en la competencia por equipos. Las damas perdieron ante Bolivia 🇧🇴 (2-0) y los varones frente a Argentina 🇦🇷 (2-0). La disciplina consiguió siete bronces… pic.twitter.com/7i74I8jxcF — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡PLATAS EN BODYBOARD! 🫶🏻🥈🌊 Los bodyboarders nacionales destacaron en Mar del Plata y sumaron importantes platas 🥈 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷. La bodyboarder Valentina Díaz —campeona panamericana— perdió en una estrecha definición ante la local Isabella Assman… pic.twitter.com/qpFlMYJgI2 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡BUENA SEBA! 🥉🛶 El kayakista Sebastián Alveal fue tercero 🥉 en los 500 metros de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷. Seba (19 años), campeón panamericano junior y finalista mundial junior, peleó la punta durante toda la carrera ante rivales más experimentados. El… pic.twitter.com/FJC57Pls8W — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡TREMENDA DUPLA! 💪🏹🥉 Los arqueros Andrés Gallardo y Gabriela Anabalón fueron terceros 🥉 en el arco recurvo mixto de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 🇦🇷. Luego de caer de manera muy apretada en semifinales (5-3 ante Brasil 🇧🇷), la pareja derrotó a Panamá 🇵🇦 por 6-2.… pic.twitter.com/zB8N2q0os4 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡BRILLANDO EN SLALOM! 🙌🥈 La kayakista Florencia Aguirre consiguió su tercera y última medalla en estos Juegos Suramericanos 🇦🇷, al llegar segunda 🥈 en el kayak cross. Previamente contaba con una 🥈 y un 🥉. Así, Chile finalizó como subcampeón del medallero específico con… pic.twitter.com/wbN0tz6tJW — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡SUMANDO EN EL AGUA! 🥈💪 La canoa doble mixta compuesta por María José Mailliard y Matías Jiménez consiguió una valiosa plata 🥈 en Santa Fe 🇦🇷. La dupla tuvo una dura contienda con Brasil 🇧🇷, la cual se definió en los últimos metros y por solo 0,24 segundos 🥵. ¡Sólidos… pic.twitter.com/cwF5YlUcP8 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡HISTÓOORICO! 🥇🥹🥵 El kayakista Jesús Martínez conquistó el oro Nº41 🥇 del Team Chile 🇨🇱 y su segundo personal en estos Juegos Suramericanos de Santa Fe, luego de ser el mejor en el kayak cross. Jesús, debutante en megaeventos, había ganado el contrarreloj ⏱️ y ahora sumó un… pic.twitter.com/YnyKz2O8Bx — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026

¡PLATA PARA LAS PUMAS! ❤️🥈🏃🏻‍♀️ La posta 4×100 conformada por María Ignacia Montt, Belén Ituarte, Pilar Rodríguez y Catalina Rozas logró el subcampeonato 🥈 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, tras marcar un tiempo de 44,65 segundos. De esta forma, las “Pumas” superaron a… pic.twitter.com/cfyPpS9ssV — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2026