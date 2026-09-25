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Team Chile suma oros en vóleibol masculino, karate y tenis: Así va el medallero de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

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En una jornada de competencias de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Team Chile destacó en diversas disciplinas deportivas. El equipo masculino de vóleibol logró el oro, al igual que el lanzador Humberto Mansilla y los tenistas Matías Soto y Fernanda Labraña.

El karate tuvo un excelente rendimiento: Fabián Huaiquimán, en la categoría -84 kilos, y Anastasiia Velozo, en la categoría -68 kilos, lograron subirse al podio.

Además, obtuvieron el primer lugar Joaquín Urrutia, en escalada, el kayakista Jesús Martínez y la canoísta María José Mailliard.

El medallero del Team Chile

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