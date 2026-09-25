Diputado Soto (PPD) y adhesión al Escudo de las Américas: “El presidente Kast se sintió obligado, probablemente no quiso quedar solo”

El diputado y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, criticó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de sumar a Chile al Escudo de las Américas, en medio de la visita del mandatario a Estados Unidos.

En CNN Prime, Soto sostuvo que “el Gobierno tenía serias dudas respecto de adherir al Escudo de las Américas y sabía que esto podía tener consecuencias insospechadas y contrarias, incluso, al interés nacional. Por lo tanto, me parece que fue una decisión que se tomó más bien a última hora“.

En esa línea, señaló que el presidente se “sintió obligado porque los otros 14 países con quienes tiene cercanía política e ideológica habían adherido de forma muy decidida, y probablemente no quiso quedarse excluido, no quiso quedarse solo”.

#CNNPrime | Raúl Soto, presidente del PPD, por adhesión de Chile al Escudo de Las Américas: “El presidente Kast se sintió obligado porque los otros 14 países con quienes tiene cercanía política e ideológica habían adherido de forma muy decidida y probablemente no quiso quedarse… pic.twitter.com/SNNR5pV0lU — CNN Chile (@CNNChile) September 25, 2026

Esta situación la calificó de un tremendo “error”. “En política exterior, los mandatarios tienen que tomar decisiones siempre pensando en el interés de su país y de sus ciudadanos, nunca bajo presiones extranjeras, nunca cediendo autonomía y soberanía”, argumentó.

Para Soto, la iniciativa de cooperación internacional “no se trata de un mero espacio de colaboración para compartir información y fortalecer el trabajo de las policías a propósito de combatir el crimen organizado”. Indicó que lo anterior es “una fachada falsa, que lo que esconde realmente es la aplicación de la Doctrina Monroe”.

“Todo indica que acá Chile cedió a presiones de Estados Unidos y se terminó subordinando, y que hoy día, si no tuvo la capacidad de decirle que no, el hecho de adherir y sumarse al Escudo de las Américas no le va a dar prácticamente ninguna posibilidad de decirle que no el día de mañana”, añadió.

#CNNPrime | Raúl Soto por adhesión al Escudo de Las Américas: “Todo indica que acá Chile cedió a presiones de EEUU y se terminó subordinando (…) Si no tuvo la capacidad de decirle que no al hecho de adherir, no tendrá prácticamente nada de posibilidad de decirle que no el día… pic.twitter.com/njd3I0XnOF — CNN Chile (@CNNChile) September 26, 2026

“El Gobierno de Chile ha actuado con exceso de ingenuidad en materia de conducción de la política exterior nacional”

Soto presentó sus reparos frente a la gestión de la política exterior de la administración vigente. En su opinión, “el Gobierno de Chile ha actuado con exceso de ingenuidad en materia de conducción de la política exterior nacional”, algo que, según remarcó, no se había observado en otras administraciones.

#CNNPrime | Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, acusa “exceso de ingenuidad” del gobierno en política exterior: “Esto de creer que, porque el presidente Kast es cercano política e ideológicamente al presidente Trump, EEUU no va a llevar adelante acciones contrarias al… pic.twitter.com/XN5Kt5kH5w — CNN Chile (@CNNChile) September 26, 2026

Lo anterior lo ejemplificó con el caso del aumento de los aranceles por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump: “Esto de creer que, porque el presidente Kast es cercano política e ideológicamente al presidente Trump, Estados Unidos no va a llevar adelante acciones contrarias al interés de nuestro país, es de absoluta ingenuidad“.

Expuso que se trata de una situación similar a lo ocurrido con Argentina y la polémica del estrecho de Magallanes. “Esto de creer que porque el presidente Kast es amigo cercano política e ideológicamente del presidente Milei, Argentina no va a llevar adelante acciones contrarias al interés nacional, está quedando demostrado a propósito de lo que está ocurriendo respecto al estrecho de Magallanes”, afirmó.

“Paremos con la política exterior ingenua de este Gobierno y demos paso a una política de Estado en serio. Yo creo que una primera buena señal es la reunión del canciller Pérez Mackenna con los excancilleres de la República. Y yo espero que el presidente Kast tenga la capacidad también de convocar a los expresidentes de la República, pero con un sentido de unidad”, puntualizó.

Respaldo a los expresidentes y advertencia por la relación con China

Respecto de la declaración conjunta de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet por el Escudo de las Américas, el timonel del PPD sostuvo que es “una voz de alerta que le dice al Gobierno: ‘Cuidado con el camino que está empezando a transitar, porque sabemos dónde empieza, pero no dónde termina'”.

Si bien sostuvo que “en general debe existir un marco de respeto institucional en un contexto de fair play que permita, por cierto, poder opinar con prudencia, pero también colaborar y ayudar (…) Eso tiene una excepción legítima cuando un Gobierno determinado lleva adelante una acción que pone eventualmente en riesgo el interés de nuestro país y, en este caso, la autonomía, la soberanía e incluso la dignidad de Chile”.

En ese sentido, planteó que esta sería una de aquellas situaciones y que las declaraciones de las exautoridades no solamente son “legítimas”, sino también “necesarias”.

Además, se refirió a las declaraciones del embajador chino en Chile, Niu Qingbao, las que valoró por el actuar “prudente, paciente y responsable” del diplomático “dado el escenario que está viviendo nuestro país por la conducción de la política exterior del Gobierno del presidente Kast”.

El diputado advirtió que se debe ser “muy prudente” con la relación con China, debido a que es el primer socio comercial del país, “y si China decide en algún momento tensionar la relación bilateral y cortarnos el agua en materia económica y comercial, la verdad es que las consecuencias serían mucho peores que los aranceles que está hoy día imponiendo Estados Unidos“.

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