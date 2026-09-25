Anuncian preventa para “Avengers: Doomsday”: Revisa aquí la fecha y cadenas adheridas

Este viernes, se anunció la preventa para una de las películas más esperadas por las y los fanáticos de los superhéroes: “Avengers: Doomsday” llega a los cines de Chile y ya algunas de las grandes cadenas han confirmado la venta de entradas y sus formatos.

La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) trae de vuelta a Robert Downey Jr., pero no en su papel de Iron Man, sino interpretando al Dr. Doom, uno de los villanos más temidos de Marvel.

De acuerdo a lo informado, la preventa oficial será el lunes 28 de septiembre y la fecha de estreno en Chile está programada para el 17 de diciembre.

¿En qué cines será la preventa?

En esta primera etapa, la venta de entradas será exclusivamente para las salas premium para funciones en 3D y en Infinity Version.

Entre las cadenas que anunciaron la preventa están:

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Mira el tráiler de la película aquí