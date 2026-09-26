Hombre muere tras ser baleado en Recoleta: PDI investiga eventual robo de vehículo

Un hombre murió luego de ser baleado cerca de las 21:20 horas en avenida Santa María, en Recoleta, en un hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor fue abordado por desconocidos, quienes lo obligaron a bajar del automóvil y posteriormente le dispararon en la zona abdominal. Tras el ataque, los responsables huyeron a bordo del vehículo de la víctima, según los antecedentes recopilados durante las primeras diligencias.

El hombre, cuya identidad aún no había sido establecida, recibió dos impactos balísticos y fue trasladado hasta la Posta Central, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Preliminarmente, se trataría de un hombre chileno de entre 30 y 35 años.

El comisario Marcelo Navarro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que aún se trabaja en reconstruir lo ocurrido. “El personal está levantando cámaras en el lugar, a fin de poder establecer la dinámica del hecho y el empadronamiento de testigos”, señaló.

En el sitio del suceso fueron encontradas evidencia balística y evidencia biológica, elementos que serán analizados por el Laboratorio de Criminalística. “Se encuentra evidencia balística en el lugar, así como también evidencia biológica, la cual va a ser levantada y analizada por el laboratorio de criminalística”, detalló Navarro.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del disparo y establecer la eventual relación del hecho con el robo del automóvil.