Senapred: Sistema frontal deja más de 12 mil personas aisladas y más de 600 damnificados en la zona centro-sur del país

El evento meteorológico que afecta al centro-sur del país mantiene a 12.303 personas aisladas y 643 damnificadas entre las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

El balance de Senapred, actualizado a las 5:30 horas de este sábado, contabiliza además 35 personas albergadas, 209 viviendas con daño mayor, 977 con daño menor y otras 1.736 en evaluación. Hasta ese corte no se reportaban personas fallecidas, lesionadas ni desaparecidas.

La Araucanía concentra la mayor afectación

La situación más compleja continúa concentrándose en La Araucanía, donde hay 12.179 personas aisladas y 583 damnificados. En Curarrehue permanecen 7.828 personas aisladas y 22 albergadas, mientras en Toltén se contabilizan 1.357 aislados, en Lumaco 1.000 y en Teodoro Schmidt 695.

El balance habitacional registra 1.736 viviendas todavía en evaluación, de las cuales 1.500 corresponden a La Araucanía. En Pucón, por ejemplo, Senapred reporta 76 damnificados, 25 viviendas con daño mayor y otras 1.500 en evaluación por voladura de techumbre.

Además, 800 personas, una posta rural y un establecimiento educacional se encuentran afectados por el aumento de turbiedad en el Servicio Sanitario Rural Villa San Pedro.

En Biobío se registran 60 damnificados y 46 personas aisladas, mientras en Los Ríos permanecen otras 78 personas aisladas.

Las lluvias también mantienen alteraciones en distintas rutas del centro-sur. En San Pedro de la Paz, la Ruta 156 permanece interrumpida debido a una remoción en masa, mientras en Tirúa y Arauco se reportan acumulaciones de agua en caminos.

En Curarrehue, la Ruta CH-199 presenta problemas de conectividad en distintos sectores producto del desborde del río Trancura, situación que afecta a unas 7.850 personas.

Senapred mantiene alertas por desbordes

Senapred mantiene alerta roja por desborde para la región de Biobío, la provincia de Cautín y la provincia de Valdivia. También permanece vigente una alerta amarilla para La Araucanía por el evento meteorológico y otra para Alto Biobío por la crecida del río Biobío.

A esto se suma un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile por probables tormentas eléctricas en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, además de un aviso de Directemar por condiciones favorables para la ocurrencia de trombas marinas entre Biobío y Los Ríos hasta el 27 de septiembre.