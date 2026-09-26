Últimos días para postular: Revisa los requisitos para acceder al subsidio para jefas de hogar que permite mejorar viviendas

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene abierta una convocatoria dirigida a mujeres jefas de hogar propietarias de una vivienda que se encuentren entre el 70% y 100% del Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio permite financiar la compra de materiales de construcción para realizar mejoras menores en las viviendas, como reparaciones de techumbres, baños o cierres perimetrales.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 9 de octubre de 2026 a través del sitio web del Minvu.

¿Cuánto entrega el subsidio?

El monto del beneficio depende del tipo de obra que se quiera realizar:

Reparación de techumbre: subsidio de 25 UF, con un ahorro mínimo de 1 UF.

subsidio de 25 UF, con un ahorro mínimo de 1 UF. Reparación de baño: subsidio de 15 UF, con un ahorro mínimo de 1 UF.

subsidio de 15 UF, con un ahorro mínimo de 1 UF. Instalación o reposición de cierres perimetrales: hasta 40 UF, con un ahorro mínimo de 2 UF.

El subsidio está destinado exclusivamente a la compra de materiales. No contempla el financiamiento de mano de obra, servicios de construcción ni transporte de los materiales.

Debes tener una cuenta de ahorro para la vivienda en alguna de las instituciones autorizadas: BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes. El ahorro exigido para postular queda bloqueado durante el proceso.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mujer y jefa de hogar.

Tener cédula de identidad vigente.

Integrar un hogar compuesto por al menos dos personas según el RSH.

Contar con un RSH vigente y estar ubicada entre el 70% y el 100% de vulnerabilidad.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes.

No haber sido beneficiaria anteriormente del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS N° 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

¿Qué características debe tener la vivienda?

La vivienda debe ser propiedad de la postulante o de algún integrante de su familia declarado en el RSH, además de corresponder a la residencia habitual del grupo familiar.

También debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener la misma dirección registrada en el RSH y en el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF.

Contar con una antigüedad mínima de cinco años, es decir, haber sido construida hasta 2021.

¿Quiénes no pueden postular?

No podrán participar quienes estén postulando a otro llamado vigente del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios durante 2026.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes quieran reparar una techumbre de fibrocemento o pizarreño, ni quienes tengan un departamento ubicado en un condominio social, económico u otro.

Además, cada persona puede postular únicamente a un tipo de obra.

¿Cómo postular?