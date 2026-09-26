Biministro Mas inaugura Mesas Regionales de Inversión en Biobío con proyectos casi US$ 2.000 millones

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, participó este viernes en el lanzamiento de las Mesas Regionales de Inversión, instancia que se ejecuta en el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) y que tiene por objetivo destrabar el avance de proyectos de inversión e incentivar la generación de empleo.

La primera sesión de estos encuentros se realizó en Talcahuano, donde se revisaron 19 iniciativas a emplazarse en la región del Biobío, una de las zonas más afectadas por la crisis laboral que atraviesa el país.

El catastro de inversiones se realizó a través de la gestión de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, identificando proyectos asociados a los rubros energético, minero, inmobiliario e infraestructura, equivalentes a 1.945 millones de dólares y con un potencial de creación de más de 2.800 puestos de trabajo.

A partir de la gestión de OASI, el Ministerio de Economía comprometió la agilización de la totalidad de estos proyectos previo al término de 2026.

Daniel Mas destaca objetivo de las Mesas Regionales de Inversión

El biministro Mas explicó el objetivo de esta nueva instancia y el contexto laboral que la motiva: “Esta mesa pretende reunir todos los proyectos de inversión, independiente de su tamaño, hacerle seguimiento, tratar de destrabar los nudos que tengan para que, en definitiva, se logre invertir y genere empleo”.

“Con más de 80 mil desempleados en la región, el gobierno quiere estar muy activo, quiere acompañar a esas familias para que encuentren empleo, y la forma que tiene el presidente Kast es generando crecimiento, inversión y que la inversión se convierta en empleo”, agregó el biministro.

En la instancia también participaron el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler; el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; el seremi de Economía de la región del Biobío, Christian Cifuentes.

Asimismo, estuvieron presentes los titulares de las iniciativas revisadas, en un encuentro donde se levantaron los principales cuellos de botella que ralentizan la concreción de los proyectos a nivel regional.

El gobernador Giacaman destacó el carácter operativo que busca tener esta instancia, en contraste con espacios de coordinación meramente formales: “Lo que el ministro ha planteado hoy día, junto a la CPC nacional, al subsecretario, de esta mesa, que es una mesa ejecutiva —porque no queremos carpinteros, no queremos llenarnos de mesas— esta es una mesa ejecutiva que va a sesionar cada cierto tiempo, y en un modelo de PMO va a controlar los avances, los compromisos y los trabajos que sean para poder destrabar los proyectos.

“Así también nosotros, como gobierno regional, nos comprometemos a contratar un equipo que va a trabajar junto al Ministerio de Economía”, añadió.

CPC valora seguimiento a proyectos de inversión

Por su parte, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, valoró el rol que jugará el sector privado y los gremios regionales en el seguimiento de las iniciativas: “Nosotros, como Confederación de la Producción y del Comercio, a nivel nacional, queremos ayudar a articular esta información, que es muy necesaria para poder hacer el seguimiento a los proyectos”.

“Y no es casualidad que partimos acá en esta región, donde hay gremios sectoriales muy relevantes, muy bien articulados, y, por lo tanto, eso nos permite ir relevando toda la información necesaria, ir haciendo el monitoreo y el seguimiento de los proyectos, e ir también exigiendo que los servicios públicos cumplan con el plazo de destrabar estos permisos”, expresó.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío, Christian Cifuentes, remarcó el significado de esta instalación para la región: “Para nuestra región, la instalación de esta Mesa Regional de Inversión es un paso muy importante. Queremos que el Estado sea un facilitador de la inversión, generando una coordinación efectiva entre los distintos servicios públicos y acompañando el avance de los proyectos que pueden aportar al desarrollo del Biobío”.

“La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales nos entrega una herramienta concreta para hacer seguimiento, identificar nudos y mejorar la coordinación institucional para así generar mejores condiciones y que la inversión se materialice, dinamice nuestra economía y, especialmente, se traduzca en más oportunidades y empleo para las familias de la región”, indicó.

Mesas Regionales de Inversión sesionarán en todo el país

La realización de las Mesas Regionales de Inversión pretende ser una institucionalidad de regularidad permanente en todo el país, con el objetivo de sesionar en la totalidad de las regiones antes de diciembre de 2026.

Cada mesa será presidida por los respectivos seremis de Economía, quienes relevarán los proyectos a impulsar y su avance, con el compromiso adicional de incorporar nuevas iniciativas que no se encuentren inicialmente en los catastros presentados en cada región.