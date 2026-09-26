Team Chile cierra los Suramericanos Santa Fe 2026 en el cuarto lugar con 49 oros

Team Chile cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el cuarto lugar del medallero general, con un total de 49 medallas de oro, 58 de plata y 68 de bronce, sumando 175 preseas en total.

Solo Brasil, Argentina y Colombia terminaron por sobre la delegación nacional en la clasificación final.

El resultado corona una notable remontada sobre Venezuela, la selección con la que Chile disputó el cuarto puesto hasta el cierre del certamen.

La diferencia llegó a ser de seis medallas de oro a favor de la delegación llanera, en un cruce que se fue estrechando en la recta final: primero se igualaron en 48 oros, con Chile por delante en la cantidad de platas, y finalmente Chile selló el cuarto lugar en solitario con el oro número 49, conseguido en tenis de mesa.

Chile tuvo una jornada clave para remontar ante Venezuela

La penúltima jornada del certamen fue clave en ese giro. Ese día, la delegación nacional sumó nueve medallas de oro, la mayor cosecha dorada en una sola fecha durante todo el evento, con triunfos en canotaje, canotaje slalom, escalada, karate, tenis, atletismo y el título del equipo masculino de vóleibol.

Con este resultado, Chile superó ampliamente su desempeño en Asunción 2022, donde había obtenido 38 medallas de oro, y también dejó atrás su segunda mejor marca histórica en Juegos Suramericanos, las 40 preseas doradas logradas en Lima 1990.

La delegación quedó a solo una medalla de oro de igualar su mejor actuación de la historia en la categoría, las 50 conseguidas en Santiago 1986, cuando Chile fue anfitrión del certamen.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputaron entre el 12 y el 26 de septiembre, con la provincia argentina de Santa Fe como sede principal, distribuida en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, además de otras subsedes puntuales para disciplinas como softbol, surf y bolos. Participaron más de 4.000 deportistas de 15 países.

El medallero final quedó liderado por Brasil, seguido de Argentina y Colombia, que completaron el podio por sobre la delegación chilena.