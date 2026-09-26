Hombre fallece tras ser atacado durante partido de fútbol en Concepción

Un ataque con arma blanca terminó con la vida de un hombre este sábado por la tarde en el sector Santa Sabina de Concepción, región del Biobío, según reportó Radio Bío Bío.

El hecho se produjo en medio de un partido de fútbol que se jugaba en el lugar.

Según los antecedentes preliminares, todo comenzó con una discusión entre la víctima y otra persona, la que derivó en el ataque que finalmente le costó la vida.

Hasta el momento no se ha logrado establecer con precisión qué originó la disputa. Tampoco trascendió la identidad del fallecido ni si el agresor cuenta con antecedentes previos.