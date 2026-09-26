Senapred reporta 4.475 personas aisladas y mantiene alerta roja en Valdivia y Cautín por sistema frontal

El balance del evento meteorológico que afecta a las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, actualizado por Senapred a las 17:30 horas de este sábado, contabiliza 637 personas damnificadas, 37 albergadas y 4.475 aisladas.

En materia habitacional, se registran 209 viviendas con daño mayor y 978 con daño menor.

La Araucanía continúa siendo la región más afectada, con 577 damnificados, 37 albergados y 4.351 personas aisladas. Entre las comunas más golpeadas, Carahue reporta 110 damnificados y 280 aislados, con 46 viviendas con daño mayor y 115 con daño menor.

En Cholchol permanecen 348 personas aisladas, mientras en Lumaco la cifra llega a 1.000 aislados. En Purén se contabilizan 450 personas aisladas y en Teodoro Schmidt otras 695.

Un avance relevante se registró en Curarrehue, donde las 7.828 personas que permanecían aisladas recuperaron su conectividad tras el restablecimiento de la Ruta CH-199, afectada por el desborde del río Trancura en los sectores de Palguín Bajo, Catripulli, la pasada urbana y El Piano.

El tránsito vehicular en esa ruta se mantiene habilitado, aunque con precaución.

Biobío y Los Ríos mantienen personas aisladas

En la región de Biobío se reportan 60 damnificados y 46 personas aisladas. Las comunas de Lebu y Yumbel concentran las mayores cifras de viviendas con daño mayor, con 15 y 21 respectivamente, mientras Hualpén, Contulmo y Talcahuano suman entre las tres más de 490 viviendas con daño menor.

En la región de Los Ríos, sin fallecidos ni desaparecidos reportados, persisten 78 personas aisladas, principalmente en las comunas de Lanco y Panguipulli.

En materia de conectividad, la Ruta 156, que conecta Concepción con Santa Juana y Nacimiento, permanece interrumpida en San Pedro de La Paz por una remoción en masa, en labores de despeje y limpieza.

En la región de Los Ríos, las rutas T-165, T-210, T-45, T-302 y T-35 registran anegamientos, desbordes o deslizamientos de material en distintas comunas, con personal municipal y de Vialidad trabajando en el lugar.

La Dirección General de Aguas (DGA) informó que el Embalse Ralco presenta una cota de 724,79 metros sobre el nivel del mar, con un volumen de regulación disponible de 25,1 hectómetros cúbicos.

El hidrograma pronosticado alcanza un caudal máximo de 1.030 metros cúbicos por segundo, con un volumen estimado de crecida de 151,81 hectómetros cúbicos, por lo que se prevé la necesidad de efectuar vertimientos controlados mediante la apertura de las compuertas del embalse.

Senapred mantiene alertas por desborde

Senapred mantiene alerta roja por desborde en la provincia de Cautín, en La Araucanía, y en la provincia de Valdivia, en Los Ríos, además de una alerta amarilla en Alto Biobío por la crecida del río Biobío y otra para el conjunto de La Araucanía por el evento meteorológico.

A ello se suma un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile por probables tormentas eléctricas en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, vigente hasta este sábado, y un aviso especial de Directemar por la probabilidad de trombas marinas entre Biobío y Los Ríos hasta el 27 de septiembre.