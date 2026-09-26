“Ni Tarzán hablaba así”: Presidente del Colegio de Profesores critica el inglés de Kast en la ONU

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo, criticó duramente la intervención en inglés que realizó el presidente José Antonio Kast durante su discurso ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Me dio vergüenza ajena escucharlo con su intervención en inglés. Un inglés champurreado, mal pronunciado, con una lectura errática, confusa. No sé si la habrán entendido, la verdad, los que estaban escuchando su inglés”, sostuvo el dirigente.

Mario Aguilar cuestiona nivel de inglés de Kast

Aguilar cuestionó que, pese a haber egresado de un colegio particular pagado de prestigio en Santiago y haber estudiado Derecho en la Pontificia Universidad Católica, el Mandatario no haya logrado un nivel de inglés acorde a su investidura.

“No nos dejó bien puesto, presidente, con su intervención tan champurreada. Ni Tarzán hablaba así. Entonces, me parece a mí que hay que corregir, hay que ponerle un poquito más de preocupación cuando usted hace una intervención en el extranjero, representando al país”, agregó.

El líder gremial aclaró que no votó por Kast, pero subrayó que, en su calidad de presidente del país, espera de él al menos una presentación decorosa cuando representa a Chile en el extranjero: “Es el presidente de mi país, entonces uno espera que lo mínimo es que haga una presentación decorosa. Y yo creo que en su presentación o su lectura en inglés no cumplió ese estándar“.

“Yo creo que hay que estudiar más, presidente, y prepararse más, sobre todo si usted va a representar al país en el extranjero”, remarcó.