Pulso Ciudadano: Aprobación del presidente Kast cae a 28,2% y desaprobación sube a 57,6%

La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano reveló una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast durante septiembre, junto con un aumento en la desaprobación a su gestión.

De acuerdo con la medición, un 28,2% de los encuestados aprobó el desempeño del mandatario, lo que representa una disminución de 5,4 puntos porcentuales respecto de agosto. En contraste, la desaprobación llegó al 57,6%, tras subir 3,2 puntos en el mismo período.

En tanto, un 14,2% de los consultados señaló no saber cómo evaluar la gestión del presidente.

“Escudo de las Américas”

La encuesta también abordó la adhesión de Chile al denominado “Escudo de las Américas”, anunciada esta semana por el Gobierno: un 41,8% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo, mientras un 25,3% se mostró en desacuerdo y un 32,9% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo.

La medición también consultó por la percepción de la situación económica del país. Un 41,7% de los encuestados la evaluó negativamente, mientras que un 41,8% la calificó como regular. Solo un 14,2% tuvo una percepción positiva.

En cuanto a las principales preocupaciones de los consultados, la delincuencia se ubicó en el primer lugar, con un 45,2%. Le siguieron el desempleo, con un 36,7%; la inflación, con un 26,1%; y la corrupción, con un 18,8%.