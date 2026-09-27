“Lo que corresponde es llamar, pedir una reunión y hablar estos temas en privado”: Alvarado cuestiona reparos de Bachelet y Boric al “Escudo de las Américas”

El biministro Claudio Alvarado defendió la decisión del Gobierno de mantener a Chile como miembro del denominado “Escudo de las Américas”, luego de que los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric cuestionaran públicamente la incorporación del país y pidieran reconsiderar su permanencia en la instancia.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Alvarado sostuvo que la participación chilena responde a una decisión propia del Ejecutivo y descartó que exista una subordinación a otros países. “Si nosotros concurrimos a este acuerdo político es por convicción”, afirmó. En esa línea, agregó: “Cooperar no es subordinarse a nada” y aseguró que “Chile no está escogiendo ningún bando”.

Según explicó el ministro, el objetivo de la iniciativa es contar con mayores herramientas para enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante elementos como intercambio de información de inteligencia, acceso a tecnología, coordinación fronteriza y capacitación policial. “Aquí de lo que se trata, y quiero ser claro y categórico en esto, es de tener mejores herramientas para combatir el crimen organizado transnacional, y eso es darle más seguridad a los chilenos”, señaló.

Alvarado también respondió a los cuestionamientos relacionados con la soberanía y autonomía de la política exterior. Indicó que el acuerdo político contempla precisamente ambos aspectos y rechazó que la adhesión implique operaciones militares extranjeras en territorio nacional. De producirse una eventual presencia de tropas de otro país, explicó, esta requeriría autorización del Congreso.

Respecto de la carta difundida por Bachelet y Boric, el biministro cuestionó que sus reparos fueran expresados públicamente y sostuvo que las diferencias entre exmandatarios y el Presidente deberían abordarse directamente. “A nivel de expresidentes, lo que corresponde es llamar, pedir una reunión y hablar estos temas en privado”, afirmó.

Alvarado calificó el episodio como un “traspié” y señaló que espera que pueda superarse. “El Gobierno siempre está disponible para conversar”, manifestó, aunque planteó que los expresidentes deberían tomar la iniciativa para solicitar un encuentro con José Antonio Kast.