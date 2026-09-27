“A Chile lo saca del esfuerzo de no quedar alineados”: Lagos Weber cuestiona falta de detalle en la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

El senador Ricardo Lagos Weber cuestionó la forma en que el Gobierno comunicó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, sosteniendo que ni siquiera los parlamentarios que acompañaron al presidente José Antonio Kast en su gira conocían los detalles de la suscripción antes de que esta ocurriera.

“Por lo menos conversando con los parlamentarios que tuve acceso, que iban con el presidente, no supieron de esto en detalle, que iba a ocurrir la suscripción y la adhesión a este documento“, afirmó en el programa Estado Nacional de TVN.

El senador aseguró que, tras conocerse la firma, intentó revisar los documentos oficiales para entender el contenido real del acuerdo: “Cuando eso ocurrió, los que estábamos allá tratamos de entender cuál era el contenido, el fondo que tenía esto, me metí en los documentos oficiales, vi el comunicado de Cancillería, que está re bueno, pero parece que le faltaba una hoja, porque el comunicado era bien cortito y que hablaba de coordinación para combatir el crimen organizado”.

Según Lagos Weber, ese comunicado omitió aspectos relevantes del acuerdo, entre ellos la posible incorporación de un mecanismo de revisión de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y proveedores de software, además de la explotación de tierras raras.

“Yo siento que esto tiene otra dimensión”

El senador sumó a ese análisis declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien habría manifestado su aspiración a que el bloque del Escudo de las Américas cuente con una voz única en foros multilaterales e internacionales: “Yo siento que esto tiene otra dimensión”.

El parlamentario cerró sus declaraciones señalando que la adhesión se concretó sin un debate previo suficiente: “Yo creo que esto al menos amerita un detalle más analizado, y creo que a Chile lo saca del esfuerzo que hemos hecho constantemente de no quedar alineados”.