“El Estado desarrolló este proyecto durante distintos gobiernos”: Alcaldes piden revertir decisión sobre el Tren Santiago-Melipilla

Las alcaldías de las ocho comunas que recorrerá el Tren Santiago-Melipilla enviaron una carta a El Mercurio para manifestar su “profunda preocupación” por la decisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de declarar desierta la licitación y postergar el tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda, una decisión que calificaron como responsabilidad del Gobierno y que pidieron revertir.

La carta fue suscrita por los alcaldes de Cerrillos, Johnny Yáñez; El Monte, Zandra Maulén; Estación Central, Felipe Muñoz; Maipú, Tomás Vodanovic; Melipilla, Paula Gárate Rojas; Padre Hurtado, Felipe Muñoz; Peñaflor, Rodrigo Cornejo, y Talagante, Sebastián Rosas.

Alcaldes advierten impacto para más de un millón de personas

Los ediles sostuvieron que representan a más de un millón de personas que llevan 30 años esperando esta obra, y describieron el impacto que la falta de esta conexión tiene hoy en la vida cotidiana de los vecinos, muchos de los cuales tardan más de dos horas en llegar a su trabajo, combinando distintos buses y pagando doble tarifa.

Los alcaldes remarcaron que se trata de un proyecto desarrollado por el Estado a través de distintos gobiernos, que ya fue licitado y que se encuentra en plena ejecución, por lo que, a su juicio, ese compromiso no puede desconocerse por una situación de estrechez fiscal o porque una nueva administración decida reestudiar sus prioridades.

Según la carta, el proyecto fue evaluado integralmente y el tramo postergado recibió cuatro ofertas válidas dentro de presupuesto.

Advierten sobrecostos y efectos en las finanzas de EFE

Los firmantes advirtieron que modificar esa decisión no solo perjudicaría a los vecinos de la zona, sino que también podría generar sobrecostos, sobrecargar la avenida Lo Errázuriz, afectar las autorizaciones y la rentabilidad social del proyecto, además de golpear las finanzas de EFE y la generación de empleos asociados a la obra.

Los alcaldes plantearon además que los cobros municipales por bien nacional de uso público, uno de los factores mencionados en torno a la decisión, tienen solución, y se mostraron disponibles para acordar mitigaciones razonables que faciliten la construcción hasta la Alameda.

Municipios piden revertir decisión y asegurar financiamiento

La carta concluye con una solicitud concreta al Gobierno: revertir la decisión, asegurar el financiamiento del proyecto, mitigar los impactos en las comunas involucradas e instalar una mesa de trabajo con EFE, el Ministerio de Transportes y los municipios.

Asimismo, sostuvieron que cumplir este compromiso es un deber de todos, que transformará la vida de sus vecinos y resguardará la confianza de las personas y los mercados en el Estado.

En esa línea, a través de su cuenta de X, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expresó: “Los compromisos de Estado deben cumplirse. Son más de 30 años de espera, una obra en plena ejecución, y una licitación que contaba con 4 ofertas válidas dentro de presupuesto. No hay ninguna razón de peso para interrumpir”.