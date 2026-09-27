“Condenamos todo acto de violencia y de abuso contra las mujeres”: Ministra de la Mujer por caso PDI

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género activó su red de asistencia estatal tras la detención del otrora jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tocaciones contra una subalterna.

La respuesta gubernamental se concentró en la contención e intervención directa hacia la afectada, según consignó 24 Horas.

La ministra de la cartera, Judith Marín, manifestó el rechazo de la institución frente a los antecedentes conocidos: “Como Ministerio de la Mujer condenamos todo acto de violencia y de abuso contra las mujeres”.

La ministra también valoró la respuesta de la propia PDI ante la denuncia, destacando que la institución activó sus protocolos internos correspondientes una vez recibidos los antecedentes.

“En este caso en particular es necesario mencionar que además de acoger la denuncia la institución activó los protocolos necesarios y eso nos parece muy importante“, sostuvo.

Víctima recibirá acompañamiento psicosocial y jurídico

En cuanto a las acciones concretas de resguardo, Marín confirmó que ya se puso a disposición de la víctima acompañamiento psicosocial y jurídico, como parte de las herramientas de apoyo que entrega el Estado en este tipo de casos.

La ministra cerró sus declaraciones remarcando el compromiso institucional del Ministerio con las mujeres que enfrentan situaciones de violencia o abuso.

“Es importante que las mujeres en Chile sepan que no están solas y que contamos con una institución robusta para brindar el acompañamiento necesario”, concluyó.