Criteria: Aprobación de Kast sube a 31% y un 42% rechaza la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

La aprobación del presidente José Antonio Kast subió un punto porcentual esta semana, llegando a 31%, mientras la desaprobación bajó a 58%, un punto menos que en la medición anterior, según la última encuesta Agenda Criteria.

La encuesta también evaluó la percepción ciudadana sobre la reciente participación del mandatario en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Un 69% de los encuestados afirmó haber escuchado o leído sobre el tema. Entre ese grupo, un 33% calificó el desempeño de Kast como “bueno o muy bueno”, un 25% lo consideró “ni bueno ni malo” y un 42% lo evaluó como “malo o muy malo”.

En un plano más general, la valoración de la propia organización mostró una imagen que se ha deteriorado levemente. Solo un 24% de los encuestados expresó una opinión buena o muy buena sobre la ONU, cuatro puntos menos que en la medición anterior, mientras un 33% mantiene una percepción negativa y un 43% la considera regular.

Sobre la participación de Chile en el organismo en un sentido más amplio, los resultados se mantuvieron estables respecto de abril de este año: un 47% está de acuerdo o muy de acuerdo con que el país forme parte de la ONU, un 23% se manifiesta en desacuerdo y un 30% adopta una postura neutra.

Adhesión de Chile al Escudo de las Américas

En cuanto a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, un 67% de los encuestados señaló estar informado sobre esta iniciativa. De ese grupo, un 37% se manifestó de acuerdo con la medida, un 42% en desacuerdo y el 21% restante no se posicionó ni a favor ni en contra.

La encuesta también indagó en el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Al igual que en la medición de abril, la postura mayoritaria, con 42%, rechaza esa decisión, mientras un 37% se manifiesta a favor de haber retirado ese respaldo, cifra que no registró variaciones respecto del período anterior.

Finalmente, sobre las principales prioridades ciudadanas, “mejorar la seguridad” se mantuvo en primer lugar con 21% de las menciones, aunque siete puntos menos que en la medición de agosto. Le siguió “generar más empleos y mejores sueldos”, con 20%, cinco puntos más que la medición anterior, “reactivar la economía”, con un alza de dos puntos, y “mejorar la salud pública y acortar las listas de espera”, con 13%, tres puntos menos.