Aeropuerto de Santiago: Detienen a dos personas tras incautación de 8,5 kilos de ketamina

Una investigación coordinada entre la PDI y la Fiscalía Local de Pudahuel permitió detener a dos personas y decomisar una encomienda que contenía 8,5 kilos de ketamina. El procedimiento estuvo a cargo de detectives de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto y contempló una entrega controlada en la comuna de Conchalí.

Según distintos medios, el cargamento había sido enviado desde Ámsterdam, Países Bajos, y fue recibido en el país dentro de 18 potes plásticos de quitamanchas para ropa. De acuerdo con los antecedentes policiales, en 15 de estos recipientes se encontraba oculta la sustancia cristalizada.

A partir de las diligencias desarrolladas bajo las facultades establecidas en la Ley de Drogas, los funcionarios lograron establecer quiénes serían los destinatarios de la encomienda. Así, fueron detenidos una mujer chilena y un hombre de nacionalidad colombiana, ambos mayores de edad.

La situación de los detenidos también fue informada por la policía. La mujer mantenía antecedentes por robo, mientras que el ciudadano colombiano se encontraba en situación migratoria irregular y tenía una orden de expulsión administrativa vigente del territorio nacional.

La inspectora Constanza Salas, de la Brigada Antinarcóticos, explicó que la detección fue posible mediante un trabajo conjunto: “Tras un trabajo colaborativo es que se logró la detección de una encomienda postal con ketamina, que venía simulada en artículos de limpieza”.

Sobre el destino del envío y el procedimiento posterior, la funcionaria agregó: “La encomienda estaba dirigida a la comuna de Conchalí… Tras trabajo con la Fiscalía de Pudahuel, se logró detener a esa persona, una mujer chilena, y a una segunda persona, de nacionalidad colombiana. El avalúo de esa droga supera los 85 millones de pesos de haber sido comercializada”.

La sustancia incautada fue avaluada en más de $85 millones, considerando su eventual comercialización en el país. Los dos detenidos quedaron a disposición de la justicia para continuar con el procedimiento correspondiente.