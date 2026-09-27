Noticias tech de la semana: Meta presenta su IA de bolsillo, el debate por la IA se toma la ONU y Motorola estrena su nuevo flagship

Esta semana nuevamente estuvo marcada por una serie de anuncios y lanzamientos que renovaron el panorama tecnológico, con novedades en smartphones, IA y dispositivos.

Entre los hitos destacan el nuevo portátil de Google, el nuevo llavero con inteligencia artificial de Meta.

Además, esta semana, el debate sobre la IA se tomó la agenda, con alertas de parte de los principales líderes en el desarrollo de esta tecnología.

La IA llega a la ONU

La inteligencia artificial ocupó el debate del Consejo de Seguridad de la ONU, donde líderes y representantes de empresas tecnológicas discutieron cóm o mantener la tecnología bajo supervisión humana y establecer estándares internacionales .

. El CEO de OpenAI, Sam Altman , pidió una cooperación internacional que permita evaluar capacidades, riesgos y salvaguardas de los modelos más avanzados, mientras advirtió que su desarrollo acelerado requiere “extremo cuidado”.

, pidió una cooperación internacional que permita evaluar capacidades, riesgos y salvaguardas de los modelos más avanzados, mientras advirtió que su desarrollo acelerado requiere “extremo cuidado”. Dario Amodei , CEO de Anthropic, calificó los riesgos asociados a estos modelos como un desafío de seguridad global y propuso, entre otras medidas, prohibir su uso para fabricar o proliferar armas biológicas y establecer protocolos para reportar incidentes graves.

, CEO de Anthropic, calificó los riesgos asociados a estos modelos como un desafío de seguridad global y propuso, entre otras medidas, prohibir su uso para fabricar o proliferar armas biológicas y establecer protocolos para reportar incidentes graves. El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el potencial de la IA para la medicina y la ciencia, pero sostuvo que debe ser desarrollada “para la humanidad”. En contraste, Donald Trump rechazó la idea de una regulación global de la tecnología.

Meta presenta su IA en formato llavero

Meta presentó Muse Charm , un pequeño dispositivo pensado para interactuar con su asistente de IA Muse desde cualquier lugar. Su tamaño permite llevarlo en un bolsillo, bolso o incluso como llavero.

, un pequeño dispositivo pensado para interactuar con su asistente de IA Muse desde cualquier lugar. Su tamaño permite llevarlo en un bolsillo, bolso o incluso como llavero. El equipo incorpora una pantalla táctil OLED de unas dos pulgadas, cámaras delanteras y traseras, micrófonos y altavoces , además de conectividad 5G para acceder a Muse sin depender del Wi-Fi.

de unas dos pulgadas, , además de conectividad 5G para acceder a Muse sin depender del Wi-Fi. Las cámaras permiten que Muse analice imágenes y videos para ayudar al usuario en distintas tareas. El dispositivo también puede reproducir música y videos, aunque no está diseñado para llamadas.

Como guiño a los Tamagotchi, Muse Charm incluye un personaje virtual personalizable, cuya apariencia, vestimenta y voz pueden modificarse. Meta indicó que comenzará a enviarlo en diciembre, aunque todavía no informa su precio.

And we’ve been building a joyful little device for talking to your Muse that fits on your keychain. Muse Charm — shipping in December. pic.twitter.com/mflByAgeZw — Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026

Motorola presenta su nuevo flagship

Motorola presentó el motorola signature 27 , su nuevo smartphone premium con el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y un sistema de refrigeración ArcticMesh un 40% más grande que el de la generación anterior.

, su nuevo smartphone premium con el procesador y un sistema de refrigeración ArcticMesh un 40% más grande que el de la generación anterior. El equipo apuesta por la IA con Google Gemini, incluyendo Gemini Omni para crear videos y Lyria para generar música. También incorpora un sistema de cámaras con sensor principal Sony LYTIA de 50 MP y teleobjetivo periscópico de 200 MP.

para crear videos y para generar música. También incorpora un sistema de cámaras con sensor principal Sony LYTIA de 50 MP y teleobjetivo periscópico de 200 MP. Es el primer teléfono de Motorola con Audio by B&O , fruto de su colaboración con Bang & Olufsen, y tendrá acabados en aluminio y cerámica en dos variantes de color.

, fruto de su colaboración con Bang & Olufsen, y tendrá acabados en aluminio y cerámica en dos variantes de color. El motorola signature 27 contará con hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad. Su llegada a mercados globales está prevista para 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Motorola (@motorola)

Google lanza Googlebook