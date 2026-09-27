Sence ofrece cursos gratuitos de inglés para el trabajo: revisa los niveles, requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene una oferta de cursos gratuitos de inglés orientados al ámbito laboral, con alternativas para distintos niveles de conocimiento.

Las capacitaciones se realizan completamente en línea y cuentan con horario flexible, por lo que cada participante puede avanzar de acuerdo con su disponibilidad. La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cuatro niveles de inglés

Los cursos están organizados en cuatro niveles, de acuerdo con los conocimientos previos de cada persona:

Básico: Está enfocado en quienes comienzan a familiarizarse con el inglés aplicado al trabajo, con contenidos relacionados con el entorno laboral, ocupaciones y situaciones cotidianas.

Está enfocado en quienes comienzan a familiarizarse con el inglés aplicado al trabajo, con contenidos relacionados con el entorno laboral, ocupaciones y situaciones cotidianas. Preintermedio: Incorpora situaciones como rutinas de trabajo, eventos y entrevistas laborales, con el objetivo de ampliar el manejo del idioma en distintos contextos.

Incorpora situaciones como rutinas de trabajo, eventos y entrevistas laborales, con el objetivo de ampliar el manejo del idioma en distintos contextos. Intermedio: Aborda situaciones profesionales, incluyendo la descripción de espacios laborales y la presentación de productos y servicios.

Aborda situaciones profesionales, incluyendo la descripción de espacios laborales y la presentación de productos y servicios. Avanzado: Está orientado a situaciones de mayor complejidad, como reuniones, delegación de tareas y negociaciones en el ámbito laboral.

¿Quiénes pueden acceder?

Tener 18 años o más.

Contar con RUN chileno.

Disponer de ClaveÚnica.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas pueden revisar la oferta disponible a través de la plataforma Elige Mejor de Sence.

Allí deben seleccionar el nivel que corresponda a sus conocimientos y comenzar el proceso de inscripción utilizando su ClaveÚnica.

La oferta contempla cursos de los niveles básico, preintermedio, intermedio y avanzado, y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.