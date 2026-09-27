Fiscalía entrega detalles del operativo que terminó con un carabinero herido a bala en la cabeza

Durante horas de esta tarde, un operativo policial en la comuna de Lo Espejo terminó con una persona fallecida y un efectivo de Carabineros herido en su cabeza por un impacto de bala.

Según reveló la Fiscalía Sur, el hecho se produjo cuando dos funcionarios policiales realizaban tareas preventivas de fiscalización en el sector Las Dunas.

En dicha labor, se encuentran con un sujeto que portaba un arma de fuego. “Utilizando este sujeto, dicha arma, en contra de los funcionarios de carabineros; producto de ello se produce un enfrentamiento. Carabineros hacen uso de su arma de fuego para protección de su integridad en contra de este sujeto, quien resulta abatido”, explicó el fiscal Juan Cheuquiante.

El persecutor reveló que el sujeto abatido en el procedimiento era de nacionalidad venezolana y habría tenido detenciones previas.

Además, Cheuquiante reveló que las pericias en el sitio del suceso dieron cuenta que el arma que portaba el sujeto muerto era “un armamento que tiene un cargador extendido. Por ende, eso da cuenta de la capacidad de poder de fuego que tenía este sujeto al momento de disparar a los carabineros, quienes hacen uso de su arma de fuego para repeler este ataque”.